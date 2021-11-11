Из тыквы не только каша: ризотто от Владимира Ярославского для сытного ужина

Ризотто – традиционное блюдо итальянской кухни, главным ингредиентом которого является рис. Очень вкусно будет, если к нему добавить сливочное масло, вино и пармезан. Стоит отметить, что рецептов этого блюда так много, что каждый точно сможет найти по вкусу.

Шеф-повар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом совершенно необычного блюда – ризотто из тыквы, которое станет потрясающим вариантом обеда и ужина.

Кулинар рассказал о главных секретах приготовления блюда:

чуть больше масла и чуть больше пармезана, чем обычно

рис совсем не промывать – здесь нужен крахмал для хорошего соуса

вино нужно для аромата блюда

Ингредиенты:

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рис Арборио – 20 г

овощной бульон – 600 г

белый лук – 30 г

белое сухое вино – 40 г

тыква – 250 г

оливковое масло – 15 г

сливочное масло – 35 г

пармезан – 80 г

розмарин – веточка

тимьян – веточка

Способ приготовления:

1. Первым делом – обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук до белого цвета.

2. Порежьте тыкву и добавьте к луку, перемешайте и обжарьте.

3. Рис не промывайте, а добавьте сразу, перемешайте.

4. После – влейте вино и выпаривайте его.

5. После вина в несколько приемов добавьте овощной бульон, соль и перемешайте.

6. Добавьте ароматные травы.

7. После – достаньте веточки трав, снимите ризотто с огня, добавьте сливочное масло, хорошо перемешайте и добавьте пармезан.

"Вы можете добавлять апельсиновую цедру, корицу или свои специи, чтобы каждый раз блюдо играло новыми вкусами, Также его поджать нужно сразу, пока оно еще горячее", – рекомендует Ярославский.

Очень вкусно еще будет, если в блюду добавить тыквенные семена, хорошее оливковое масло – и даже жареный хрустящий бекон.

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