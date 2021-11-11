Из тыквы не только каша: ризотто от Владимира Ярославского для сытного ужина

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,9 т.
Владимир Ярославский поделился рецептом тыквенного ризотто

Ризотто – традиционное блюдо итальянской кухни, главным ингредиентом которого является рис. Очень вкусно будет, если к нему добавить сливочное масло, вино и пармезан. Стоит отметить, что рецептов этого блюда так много, что каждый точно сможет найти по вкусу.

Шеф-повар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом совершенно необычного блюда – ризотто из тыквы, которое станет потрясающим вариантом обеда и ужина.

Кулинар рассказал о главных секретах приготовления блюда:

  • чуть больше масла и чуть больше пармезана, чем обычно

  • рис совсем не промывать – здесь нужен крахмал для хорошего соуса

  • вино нужно для аромата блюда

Ингредиенты:

Ингредиенты для тыквенного ризотто
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  • рис Арборио – 20 г

  • овощной бульон – 600 г

  • белый лук – 30 г

  • белое сухое вино – 40 г

  • тыква – 250 г

Тыкву для ризотто лучше порезать кубиком

  • оливковое масло – 15 г

  • сливочное масло – 35 г

  • пармезан – 80 г

  • розмарин – веточка

  • тимьян – веточка

Способ приготовления:

1. Первым делом – обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук до белого цвета.

2. Порежьте тыкву и добавьте к луку, перемешайте и обжарьте.

3. Рис не промывайте, а добавьте сразу, перемешайте.

4. После – влейте вино и выпаривайте его.

Не забудьте добавить в блюдо вино

5. После вина в несколько приемов добавьте овощной бульон, соль и перемешайте.

6. Добавьте ароматные травы.

7. После – достаньте веточки трав, снимите ризотто с огня, добавьте сливочное масло, хорошо перемешайте и добавьте пармезан.

Ризотто из тыквы

"Вы можете добавлять апельсиновую цедру, корицу или свои специи, чтобы каждый раз блюдо играло новыми вкусами, Также его поджать нужно сразу, пока оно еще горячее", – рекомендует Ярославский.

Очень вкусно еще будет, если в блюду добавить тыквенные семена, хорошее оливковое масло – и даже жареный хрустящий бекон.

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