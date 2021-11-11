Из тыквы не только каша: ризотто от Владимира Ярославского для сытного ужина
Ризотто – традиционное блюдо итальянской кухни, главным ингредиентом которого является рис. Очень вкусно будет, если к нему добавить сливочное масло, вино и пармезан. Стоит отметить, что рецептов этого блюда так много, что каждый точно сможет найти по вкусу.
Шеф-повар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом совершенно необычного блюда – ризотто из тыквы, которое станет потрясающим вариантом обеда и ужина.
Кулинар рассказал о главных секретах приготовления блюда:
чуть больше масла и чуть больше пармезана, чем обычно
рис совсем не промывать – здесь нужен крахмал для хорошего соуса
вино нужно для аромата блюда
Ингредиенты:
рис Арборио – 20 г
овощной бульон – 600 г
белый лук – 30 г
белое сухое вино – 40 г
тыква – 250 г
оливковое масло – 15 г
сливочное масло – 35 г
пармезан – 80 г
розмарин – веточка
тимьян – веточка
Способ приготовления:
1. Первым делом – обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук до белого цвета.
2. Порежьте тыкву и добавьте к луку, перемешайте и обжарьте.
3. Рис не промывайте, а добавьте сразу, перемешайте.
4. После – влейте вино и выпаривайте его.
5. После вина в несколько приемов добавьте овощной бульон, соль и перемешайте.
6. Добавьте ароматные травы.
7. После – достаньте веточки трав, снимите ризотто с огня, добавьте сливочное масло, хорошо перемешайте и добавьте пармезан.
"Вы можете добавлять апельсиновую цедру, корицу или свои специи, чтобы каждый раз блюдо играло новыми вкусами, Также его поджать нужно сразу, пока оно еще горячее", – рекомендует Ярославский.
Очень вкусно еще будет, если в блюду добавить тыквенные семена, хорошее оливковое масло – и даже жареный хрустящий бекон.
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