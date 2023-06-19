Рогалики, которые не черствеют: какой ингредиент обязательно добавить в тесто
Рогалики – это ароматная и вкусная домашняя выпечка к чаю. Их готовят с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, слоеного, фило или заварного. А для того, чтобы они лучше хранились и не черствели – в тесто следует добавить один простой ингредиент.
Фудблогер Анна с ником anny.cooking поделилась в Instagram поделилась рецептом хрустящих рогаликов с начинкой. Для того чтобы они долго не черствели, тесто следует приготовить на кефире. Для лучшего эффекта некоторые кулинары советуют добавить совсем чуть-чуть водки.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- сахар – 100 г
- соль – щепотка
- кефир – 220 г
- масло – 100 мл
- мука – 550 г
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
Начинка: густое варенье, шоколад, корица с сахаром, яблоки, вишни.
Способ приготовления:
1. Яйца, соль, сахар, кефир, масло смешать в посуде и взбить венчиком до однородности.
2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, по желанию можно добавить ваниль или цедру цитрусовых, замесить тесто. Тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам. При необходимости – подсыпать еще муку.
3. Разделить тесто на 6 кусочков, на присыпанной мукой поверхности раскатать тесто. После – порезать на 8 частей.
4. Сформировать рогалики с начинкой.
5. Переложить их на пергамент или силиконовый коврик и выпекать рогалики в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 20 минут до золотистого легкого цвета. Приятного аппетита!
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