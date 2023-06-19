Рогалики – это ароматная и вкусная домашняя выпечка к чаю. Их готовят с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, слоеного, фило или заварного. А для того, чтобы они лучше хранились и не черствели – в тесто следует добавить один простой ингредиент.

Фудблогер Анна с ником anny.cooking поделилась в Instagram поделилась рецептом хрустящих рогаликов с начинкой. Для того чтобы они долго не черствели, тесто следует приготовить на кефире. Для лучшего эффекта некоторые кулинары советуют добавить совсем чуть-чуть водки.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сахар – 100 г

соль – щепотка

кефир – 220 г

масло – 100 мл

мука – 550 г

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Начинка: густое варенье, шоколад, корица с сахаром, яблоки, вишни.

Способ приготовления:

1. Яйца, соль, сахар, кефир, масло смешать в посуде и взбить венчиком до однородности.

2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, по желанию можно добавить ваниль или цедру цитрусовых, замесить тесто. Тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам. При необходимости – подсыпать еще муку.

3. Разделить тесто на 6 кусочков, на присыпанной мукой поверхности раскатать тесто. После – порезать на 8 частей.

4. Сформировать рогалики с начинкой.

5. Переложить их на пергамент или силиконовый коврик и выпекать рогалики в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 20 минут до золотистого легкого цвета. Приятного аппетита!

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