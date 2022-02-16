Как приготовить пышное тесто для рогаликов: секреты от Лилии Цвет

Рогалики – универсальная выпечка, которой можно накормить всю семью. А чтобы такой десерт получился пышным и с корочкой, нужно соблюдать особую технологию приготовления теста. Для начинки идеально подойдет нежный крем.

Идеей приготовления вкусных рогаликов с кремом поделилась известный украинский кондитер Лилия Цвет (lilijatsvit) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для теста на 12 шт.:

молоко – 0,5л

сахар – 150 г

мука – 750 г +- 50 г

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дрожжи сухие – 1 пачка (12 г) или свежие – 40 г

яйца – 1 шт

масло – 50 мл

Ингредиенты для крема:

молоко – 0,5л

сахар – 100 г

пудинг – 1 п. 40 г

масло – 30 г

Способ приготовления:

1. К 200 мл молока добавить вишневый пудинг – перемешать до растворения.

2. До 300 мл молока засыпать сахар и поставить в огонь.

3. В кипящее молоко добавить растворенный пудинг, помешивая.

4. Варить до кипения, снять с огня. Добавить немного масла, перемешать.

5. Накрыть пищевой пленкой в упор, охладить до комнатной температуры.

Способ приготовления опары:

1.В большую миску вылить 0,5 л молока, добавить сахар, перемешать до растворения.

2. Добавить 8 столовых ложек муки от общего количества и сухие дрожжи.

3. Если дрожжи прессованые, растворить их в молоке. Замешать жидкое тесто.

4. Накрыть пищевой плёнкой и отставить на 1 час.

5. Яйцо и масло перемешать до однородности.

6. Когда опара поднимется – добавить яичную смесь, перемешать.

7. Порционно засыпать муку, перемешать тесто.

8. Смазать растительным маслом, месить 10-15 минут.

9. Разделить тесто на 12 равных частей, сформировать шарики.

10. Накрыть, бросить еще на 15 минут.

11. Каждый шарик раскатать в овал, выложить крем и хорошо залепить, удлинить.

12. Оставшееся тесто нарезать вдоль и закрутить рогалик.

13. Переложить его в форму, оставить в тепле еще на 20 минут.

14. Смазать яйцом, оставить на несколько минут, чтобы яйцо подсохло, выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

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