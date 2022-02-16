Как приготовить пышное тесто для рогаликов: секреты от Лилии Цвет
Рогалики – универсальная выпечка, которой можно накормить всю семью. А чтобы такой десерт получился пышным и с корочкой, нужно соблюдать особую технологию приготовления теста. Для начинки идеально подойдет нежный крем.
Идеей приготовления вкусных рогаликов с кремом поделилась известный украинский кондитер Лилия Цвет (lilijatsvit) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для теста на 12 шт.:
молоко – 0,5л
сахар – 150 г
мука – 750 г +- 50 г
дрожжи сухие – 1 пачка (12 г) или свежие – 40 г
яйца – 1 шт
масло – 50 мл
Ингредиенты для крема:
молоко – 0,5л
сахар – 100 г
пудинг – 1 п. 40 г
масло – 30 г
Способ приготовления:
1. К 200 мл молока добавить вишневый пудинг – перемешать до растворения.
2. До 300 мл молока засыпать сахар и поставить в огонь.
3. В кипящее молоко добавить растворенный пудинг, помешивая.
4. Варить до кипения, снять с огня. Добавить немного масла, перемешать.
5. Накрыть пищевой пленкой в упор, охладить до комнатной температуры.
Способ приготовления опары:
1.В большую миску вылить 0,5 л молока, добавить сахар, перемешать до растворения.
2. Добавить 8 столовых ложек муки от общего количества и сухие дрожжи.
3. Если дрожжи прессованые, растворить их в молоке. Замешать жидкое тесто.
4. Накрыть пищевой плёнкой и отставить на 1 час.
5. Яйцо и масло перемешать до однородности.
6. Когда опара поднимется – добавить яичную смесь, перемешать.
7. Порционно засыпать муку, перемешать тесто.
8. Смазать растительным маслом, месить 10-15 минут.
9. Разделить тесто на 12 равных частей, сформировать шарики.
10. Накрыть, бросить еще на 15 минут.
11. Каждый шарик раскатать в овал, выложить крем и хорошо залепить, удлинить.
12. Оставшееся тесто нарезать вдоль и закрутить рогалик.
13. Переложить его в форму, оставить в тепле еще на 20 минут.
14. Смазать яйцом, оставить на несколько минут, чтобы яйцо подсохло, выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.
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