Рогалики с начинками на любой вкус: что лучше всего добавить в выпечку к чаю
Рогалики – сладкая выпечка родом из детства. Их часто раньше готовили в школах. Начинки могли быть совершенно разнообразными: какао, повидло, мак. В магазинных рогаликах сейчас все же больше теста. Поэтому следует приготовить такую вкусную выпечку к чаю дома и выбрать любое наполнение по вкусу.
Простые рогалики без начинки от yammy_recepts. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
маргарин – 200г.
молоко – 1 стакан
дрожжи – 20 г
мука (сколько возьмет тесто)
Способ приготовления:
1. Замесить тесто, поставить в холодильник на 2 часа.
2. Разделить на 2 части, раскатать лепешки.
3. Разрезать на треугольнички, посыпать сахаром.
4. Свернуть в виде рогалика.
5. Верх вергуна обмакнуть в сахар. Выпекать при температуре 200 градусов до светло-золотистого цвета.
Рогалики с творожной начинкой от nana.s__life. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты для начинки:
сыр – 180 г
сахар – 2 ст. л
кукурузный крахмал – 1,5 ст. л
Ингредиенты для теста:
сыр – 180 г
сахар – 100 г
ванильный сахар – пакетик
соль – щепотка
масло – 3 ст. л.
молоко – 100мл. молока
мука – 250 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
сахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
1. Смешать творог, сахар и крахмал. Если сыр зернистый, нужно хорошо перетереть через сито или измельчить блендером.
2. Для теста соединить сыр, сахар, ванильный сахар и соль, все хорошо перемешать. Влить масло и молоко, сделать массу однородной. Просеять муку и разрыхлитель. Замешать мягкое тесто, чтобы не липло в руки.
3. Раскатать прямоугольник, отрезать неровные края и также нарезать на прямоугольники.
4. Выложить начинку с одной стороны и свернуть в рулет.
5. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 25 минут. Посыпать сахарной пудрой и подавать на стол.
Рогалики на сметане от foody.magic. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
маргарин (растопленный слегка) – 200 г
сметана 20% – 200 г
мука – 4-5 ст
яйца – 2 шт
сухие дрожжи – 1,5 ч. л
сахар – 1 ч.л
теплая вода
Способ приготовления:
1. Противень застелить пекарской бумагой.
2. Сделать опару из дрожжей, сахара, муки и теплой воды. Когда появятся пузырьки замесить тесто.
3. Разделить его на 4 части.
4. Раскатать в круг толщиной 3 мм, разрезать на клинья.
5. Положить начинку или просто посыпать сахаром, сформироватҗ рогалики.
6. Верхнюю часть обмакнуть в сахар и положить на противень (на расстоянии друг от друга).
7. Дать рогаликам подняться и выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета.
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