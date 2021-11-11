Рогалики с начинками на любой вкус: что лучше всего добавить в выпечку к чаю

Рогалики – сладкая выпечка родом из детства. Их часто раньше готовили в школах. Начинки могли быть совершенно разнообразными: какао, повидло, мак. В магазинных рогаликах сейчас все же больше теста. Поэтому следует приготовить такую вкусную выпечку к чаю дома и выбрать любое наполнение по вкусу.

Простые рогалики без начинки от yammy_recepts. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

маргарин – 200г.

молоко – 1 стакан

дрожжи – 20 г

мука (сколько возьмет тесто)

Способ приготовления:

1. Замесить тесто, поставить в холодильник на 2 часа.

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2. Разделить на 2 части, раскатать лепешки.

3. Разрезать на треугольнички, посыпать сахаром.

4. Свернуть в виде рогалика.

5. Верх вергуна обмакнуть в сахар. Выпекать при температуре 200 градусов до светло-золотистого цвета.

Рогалики с творожной начинкой от nana.s__life. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты для начинки:

сыр – 180 г

сахар – 2 ст. л

кукурузный крахмал – 1,5 ст. л

Ингредиенты для теста:

сыр – 180 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – пакетик

соль – щепотка

масло – 3 ст. л.

молоко – 100мл. молока

мука – 250 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

1. Смешать творог, сахар и крахмал. Если сыр зернистый, нужно хорошо перетереть через сито или измельчить блендером.

2. Для теста соединить сыр, сахар, ванильный сахар и соль, все хорошо перемешать. Влить масло и молоко, сделать массу однородной. Просеять муку и разрыхлитель. Замешать мягкое тесто, чтобы не липло в руки.

3. Раскатать прямоугольник, отрезать неровные края и также нарезать на прямоугольники.

4. Выложить начинку с одной стороны и свернуть в рулет.

5. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 25 минут. Посыпать сахарной пудрой и подавать на стол.

Рогалики на сметане от foody.magic. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

маргарин (растопленный слегка) – 200 г

сметана 20% – 200 г

мука – 4-5 ст

яйца – 2 шт

сухие дрожжи – 1,5 ч. л

сахар – 1 ч.л

теплая вода

Способ приготовления:

1. Противень застелить пекарской бумагой.

2. Сделать опару из дрожжей, сахара, муки и теплой воды. Когда появятся пузырьки замесить тесто.

3. Разделить его на 4 части.

4. Раскатать в круг толщиной 3 мм, разрезать на клинья.

5. Положить начинку или просто посыпать сахаром, сформироватҗ рогалики.

6. Верхнюю часть обмакнуть в сахар и положить на противень (на расстоянии друг от друга).

7. Дать рогаликам подняться и выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета.

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