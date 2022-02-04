Рогалики с орехами на дрожжевом тесте: рецепт любимой выпечки к чаю
Рогалики – это очень вкусная выпечка родом из детства. Именно от них ломились все полки магазина, а дома десерт довольно часто готовила мама или бабушка. Секрет популярности рогаликов в том, что их можно приготовить с совершенно разными начинками: маком, повидлом, вареньем или шоколадной пастой. И приятный бонус: в процессе выпекания рогаликов дом в мгновение наполняется просто невероятными ароматами.
Рецептом рогаликов с орехами поделилась фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Тесто:
сливочное масло – 125 г
мука – 300 г
сметана – 140 г
дрожжи сухие – 1 ч. л.
вода – 1 ст. л.
сахар – 1 ч. л.
Начинка:
орехи – 200 г
белки – 2 шт
сахар – 4 ст. л.
сливочное масло – 40 г
Способ приготовления:
1. Тесто. В теплую воду насыпать сахар и дрожжи, перемешать до однородности. Оставить на несколько минут.
2. В миску насыпать муку, добавить масло и перетереть в крошку.
3. Добавить сметану и дрожжевую смесь, замесить тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
4. Начинка. Орехи измельчить в блендере.
5. Добавить сахар, белок, масло и перемешать.
6. Тесто разделить на 2 части. Каждую раскатайте в круг. Круг разделить на 12 частей.
7. Выложить начинку и сформировать рогалик. Каждый рогалик обмакнуть в сахар и выложить на противень, застеленный пергаментом.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить рогалики из песочного теста.