Рогалики с орехами на дрожжевом тесте: рецепт любимой выпечки к чаю

Рогалики – это очень вкусная выпечка родом из детства. Именно от них ломились все полки магазина, а дома десерт довольно часто готовила мама или бабушка. Секрет популярности рогаликов в том, что их можно приготовить с совершенно разными начинками: маком, повидлом, вареньем или шоколадной пастой. И приятный бонус: в процессе выпекания рогаликов дом в мгновение наполняется просто невероятными ароматами.

Рецептом рогаликов с орехами поделилась фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Тесто:

сливочное масло – 125 г

мука – 300 г

сметана – 140 г

дрожжи сухие – 1 ч. л.

вода – 1 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

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Начинка:

орехи – 200 г

белки – 2 шт

сахар – 4 ст. л.

сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

1. Тесто. В теплую воду насыпать сахар и дрожжи, перемешать до однородности. Оставить на несколько минут.

2. В миску насыпать муку, добавить масло и перетереть в крошку.

3. Добавить сметану и дрожжевую смесь, замесить тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.

4. Начинка. Орехи измельчить в блендере.

5. Добавить сахар, белок, масло и перемешать.

6. Тесто разделить на 2 части. Каждую раскатайте в круг. Круг разделить на 12 частей.

7. Выложить начинку и сформировать рогалик. Каждый рогалик обмакнуть в сахар и выложить на противень, застеленный пергаментом.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить рогалики из песочного теста.