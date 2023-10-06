"Рокот крумпли" – это традиционное закарпатское блюдо, которое представляет собой запеканку из картофеля. Особенность ее заключается в том, что для приготовления используется заливка из сметаны, которая делает запеканку очень нежной и ароматной.

В одном из кулинарных блогов (Так вкусно) в Telegram был опубликован рецепт запеканки "Рокот крумпли" из картофеля.

Ингредиенты:

картофель – 8-10 шт

яйца – 5 шт

лук – 3 шт

колбаса рубленая – 1 шт

паприка

Для заливки:

сметана – 300 г

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вода – 200 мл

мука – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно отварить картофель целым до готовности, очистить от кожуры и порезать кружочками.

2. Также нужно отварить яйца и порезать кружочками.

3. Нарезать лук и колбасу. Сначала обжарить лук до мягкости, добавить паприку, перемешать и добавить колбасу. Жарить вместе несколько минут.

4. Для заливки нужно смешать сметану, воду, муку и соль.

5. Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить слой картофеля, лука, яйца и вылить заливку.

6. Запекать при температуре 250 градусов 25 минут. Приятного аппетита!

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