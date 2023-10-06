"Рокот крумпли" по-закарпатски: как приготовить вкусную запеканку из картофеля

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
'Рокот крумпли' по-закарпатски: как приготовить вкусную запеканку из картофеля

"Рокот крумпли" – это традиционное закарпатское блюдо, которое представляет собой запеканку из картофеля. Особенность ее заключается в том, что для приготовления используется заливка из сметаны, которая делает запеканку очень нежной и ароматной.

В одном из кулинарных блогов (Так вкусно) в Telegram был опубликован рецепт запеканки "Рокот крумпли" из картофеля.

Запеканка из картофеля по-закарпатски

Ингредиенты:

  • картофель – 8-10 шт
  • яйца – 5 шт
  • лук – 3 шт
  • колбаса рубленая – 1 шт
  • паприка

Для заливки:

  • сметана – 300 г
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  • вода – 200 мл
  • мука – 1 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно отварить картофель целым до готовности, очистить от кожуры и порезать кружочками.

2. Также нужно отварить яйца и порезать кружочками.

Блюда из картофеля

3. Нарезать лук и колбасу. Сначала обжарить лук до мягкости, добавить паприку, перемешать и добавить колбасу. Жарить вместе несколько минут.

4. Для заливки нужно смешать сметану, воду, муку и соль.

5. Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить слой картофеля, лука, яйца и вылить заливку.

Что такое ''Рокот крумпли'' и как ее приготовить

6. Запекать при температуре 250 градусов 25 минут. Приятного аппетита!

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