"Рокот крумпли" по-закарпатски: как приготовить вкусную запеканку из картофеля
"Рокот крумпли" – это традиционное закарпатское блюдо, которое представляет собой запеканку из картофеля. Особенность ее заключается в том, что для приготовления используется заливка из сметаны, которая делает запеканку очень нежной и ароматной.
В одном из кулинарных блогов (Так вкусно) в Telegram был опубликован рецепт запеканки "Рокот крумпли" из картофеля.
Ингредиенты:
- картофель – 8-10 шт
- яйца – 5 шт
- лук – 3 шт
- колбаса рубленая – 1 шт
- паприка
Для заливки:
- сметана – 300 г
- вода – 200 мл
- мука – 1 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно отварить картофель целым до готовности, очистить от кожуры и порезать кружочками.
2. Также нужно отварить яйца и порезать кружочками.
3. Нарезать лук и колбасу. Сначала обжарить лук до мягкости, добавить паприку, перемешать и добавить колбасу. Жарить вместе несколько минут.
4. Для заливки нужно смешать сметану, воду, муку и соль.
5. Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить слой картофеля, лука, яйца и вылить заливку.
6. Запекать при температуре 250 градусов 25 минут. Приятного аппетита!
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