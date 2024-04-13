Миллионы людей по всему миру просто обожают суши и могут съесть достаточно большое их количество. Однако после поедания этого блюда часто возникает невероятная тяжесть в желудке.

Чтобы не чувствовать этого дискомфорта, рекомендуем готовить суши по рецепту от фудблогера с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она предложила рецепт приготовления суши без риса.

Ингредиенты

Письмо нори

Большие крабовые палочки – 3 шт.

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Майонез

Крем-сырь – ½ ст.л.

Креветки – 3 шт

Авокадо

Огурец

Способ приготовления

1. Крабовые палочки разделить на волокна и мелко нарезать.

2. Добавить майонез и крем-творог, хорошо перемешать.

3. Выкладываем смесь на лист нори так, чтобы сверху было отступление 1-2 см.

4. Снизу листа, где нет смеси, выкладываем начинку, все заворачиваем с помощью специального коврика.

5 Даем 2-3 минуты постоять и нарезаем.

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