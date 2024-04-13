Роллы без риса: вкусное и сочное блюдо на скорую руку
Миллионы людей по всему миру просто обожают суши и могут съесть достаточно большое их количество. Однако после поедания этого блюда часто возникает невероятная тяжесть в желудке.
Чтобы не чувствовать этого дискомфорта, рекомендуем готовить суши по рецепту от фудблогера с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она предложила рецепт приготовления суши без риса.
Ингредиенты
- Письмо нори
- Большие крабовые палочки – 3 шт.
- Майонез
- Крем-сырь – ½ ст.л.
- Креветки – 3 шт
- Авокадо
- Огурец
Способ приготовления
1. Крабовые палочки разделить на волокна и мелко нарезать.
2. Добавить майонез и крем-творог, хорошо перемешать.
3. Выкладываем смесь на лист нори так, чтобы сверху было отступление 1-2 см.
4. Снизу листа, где нет смеси, выкладываем начинку, все заворачиваем с помощью специального коврика.
5 Даем 2-3 минуты постоять и нарезаем.
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