Романтическое печенье "Сладкие валентинки": как удивить любимого человека в День влюбленных
В скором времени, 14 февраля, все влюбленные будут праздновать День Святого Валентина. Одним из лучших способов, чтобы выразить любовь ко второй половинке, является вкусная выпечка. Миниатюрное песочное печенье с начинкой в форме сердца – это очень романтическое лакомство, которое точно оценит ваш любимый человек.
Рецептом печенья "Сладкие валентинки" поделилась фудблогер Юлия (cooking_by_yuliya) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
мягкое сливочное масло – 120 г
сахар – 70 г
мука – 250-300 г
яйца – 1 шт
сметана – 30 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Масло перемешать с сахаром и ванильным сахаром в однородную массу.
2. Добавить яйцо и сметану. Тщательно перемешать.
3. Постепенно добавить разрыхлитель и муку. Замесить тесто и оставить на 20-30 минут в холодильнике.
4. Раскатать тесто и вырезать кружочки.
5. Кончиком ложки или вилки сделать внутри каждого кружочка сердечко.
6. Наполнить сердечки джемом.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
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