Романтическое печенье 'Сладкие валентинки': как удивить любимого человека в День влюбленных

В скором времени, 14 февраля, все влюбленные будут праздновать День Святого Валентина. Одним из лучших способов, чтобы выразить любовь ко второй половинке, является вкусная выпечка. Миниатюрное песочное печенье с начинкой в форме сердца – это очень романтическое лакомство, которое точно оценит ваш любимый человек.

Рецептом печенья "Сладкие валентинки" поделилась фудблогер Юлия (cooking_by_yuliya) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

мягкое сливочное масло – 120 г

сахар – 70 г

мука – 250-300 г

яйца – 1 шт

сметана – 30 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

ванильный сахар

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Способ приготовления:

1. Масло перемешать с сахаром и ванильным сахаром в однородную массу.

2. Добавить яйцо и сметану. Тщательно перемешать.

3. Постепенно добавить разрыхлитель и муку. Замесить тесто и оставить на 20-30 минут в холодильнике.

4. Раскатать тесто и вырезать кружочки.

5. Кончиком ложки или вилки сделать внутри каждого кружочка сердечко.

6. Наполнить сердечки джемом.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

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