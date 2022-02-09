Романтическое печенье "Сладкие валентинки": как удивить любимого человека в День влюбленных

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Романтическое печенье 'Сладкие валентинки': как удивить любимого человека в День влюбленных

В скором времени, 14 февраля, все влюбленные будут праздновать День Святого Валентина. Одним из лучших способов, чтобы выразить любовь ко второй половинке, является вкусная выпечка. Миниатюрное песочное печенье с начинкой в форме сердца – это очень романтическое лакомство, которое точно оценит ваш любимый человек.

Рецептом печенья "Сладкие валентинки" поделилась фудблогер Юлия (cooking_by_yuliya) на своей странице в Instagram.

Сладкие валентинки

Ингредиенты:

  • мягкое сливочное масло – 120 г

  • сахар – 70 г

  • мука – 250-300 г

  • яйца – 1 шт

  • сметана – 30 г

  • разрыхлитель – 1 ч. л.

  • ванильный сахар

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Способ приготовления:

1. Масло перемешать с сахаром и ванильным сахаром в однородную массу.

Процесс приготовления

2. Добавить яйцо и сметану. Тщательно перемешать.

3. Постепенно добавить разрыхлитель и муку. Замесить тесто и оставить на 20-30 минут в холодильнике.

Тесто для печенья

4. Раскатать тесто и вырезать кружочки.

5. Кончиком ложки или вилки сделать внутри каждого кружочка сердечко.

Формирование печенья

6. Наполнить сердечки джемом.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что добавить в тесто для печенья, чтобы оно не крошилось.

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