Штоллен – очень ароматный, вкусный рождественский кекс, который станет настоящим украшением праздничного стола и который очень долго хранится, так как основа выпечки – сдобное, тяжелое тесто с сухофруктами, орехами и иногда с алкоголем и главное – с высоким содержанием жира.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного рождественского штоллена с сухофруктами и без алкоголя.

Видео дня

История блюда

Рождественский кекс "Штоллен" возник в пекарнях монастырей и средневековых цехов. В документах он впервые упоминается в 1329 году как рождественский дар епископу Генриху в Наумбурге (Заале). В те времена штоллен представлял собой выпечку для католического поста Адвента (от лат. Adventus – приход). Традиционная форма хлебцов осталась неизменной до сегодняшнего дня и напоминает лежащего в белоснежных пеленках младенца Христа. Характерные, накрытые как бы внахлест, края пирога и обильная сахарная посыпка доносят аллегорию особенно явственно.

Строгие католические догмы того времени не позволяли употреблять в пищу ни молоко, ни сливочное масло. Тесто для штоллена готовили только из воды, зерна и растительного масла. Выпечка из таких продуктов оставляла желать лучшего и не удовлетворяла изысканных вкусов дворянства. От лица гурманов курфюрст Эрнст Саксонский и его брат герцог Альбрехт решили обратиться к Папе Римскому Николаю V с просьбой разрешить использовать для выпечки во время поста сливочное масло, на что святой отец ответил принципиальным отказом. Лишь несколько позже Папа Иннокентий VIII дал свое высочайшее "соизволение не соблюдать пост" в знаменитом "Масляном письме", упомянув при этом, что в Германии не растут оливковые деревья. А масло, продающееся на рынках в столь малых количествах, дорогое и портится еще по дороге в Дрезден. Однако Папа сопроводил это разрешение рядом условий: оплата штрафа и жертвование двадцатой части золотых гульденов на строительство собора во Фрейберге. Вскоре "святое" разрешение разлетелось и за пределы дворцовых кухонь. Папу в данном случае по праву можно называть одним из соавторов современного рецепта штоллена.

Ингредиенты:

Опара:

мука – 200 г

молоко – 180 мл

сухие дрожжи – 15 г

Тесто:

мука – 500 г

любые измельченные орехи – 50 г

цедра одного апельсина

сахар – 150 г

ванильный сахар – 10 г

соль – 1/2 ч. л.

мягкое сливочное масло – 220 г

изюм светлый – 100 г

клюква – 100 г

цукаты – 60 г

апельсиновый сок – 250 мл

сливочное масло для смазывания готовой выпечки – 100 г

сахарная пудра для посыпки – 1 упаковка

Способ приготовления:

1. Сухофрукты соедините и залейте на ночь или на несколько часов апельсиновым соком. Утром отбросьте их на дуршлаг и слейте остатки сока.

2. Для опары: соедините муку, теплое молоко, дрожжи, перемешайте и накройте пленкой, оставьте на 30 минут.

3. Для теста: соедините муку, измельченные орехи, цедру апельсина, ваниль, соль, сахар, перемешайте, добавьте мягкое масло и замесите тесто в крошку. Добавьте опару и вымешивайте тесто на поверхности до однородности. Добавьте сухофрукты, перемешайте с тестом, если тесто после вымешивания липнет к рукам – просто добавьте муки и оставьте его на 1 час подходить.

4. Готовое тесто разделите на две части. Раскатайте его на поверхности, присыпанной мукой, выложите одну часть на вторую. Выложите на противень с пергаментом и дайте подойти в течение 20 минут.

6. Выпекайте на нижнем уровне в разогретой до 180 °С духовке 1 час.

7. После обязательно дайте выпечке немного остыть и еще теплый штоллен смажьте растопленным маслом со всех сторон и щедро присыпьте сахарной пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: