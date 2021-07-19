Розовая маринованная капуста быстрого приготовления: рецепт Алины Шаманской

Капуста – очень полезный и диетический продукт, который обязательно нужно есть всем. В ней почти весь набор витаминов, необходимый для нормальной жизнедеятельности человека: провитамин А, витамины С, В1, В2, В3, В6, К. Из нее можно приготовить много вкусных блюд, начиная с пирогов, вареников, заканчивая вкусными салатами и солениями.

Insta-блогер, телеведущая, журналист Алина Шаманская поделилась в Instagram-stories очень легким и вкусным рецептом розовой маринованной капусты, которая очень легко готовится и есть ее можно через 24 часа.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 1, 5 кг

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свекла – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 0,5 головки

жгучий перец – по вкусу

Маринад:

вода – 1 л

сахар – 3 ст. л.

соль – 3 ст. л.

уксус 9% – 0,5 стакана

лавровый лист – 2 шт.

перец-горошком – 10-15 шт.

Способ приготовления:

Помойте капусту, верхние листочки оторвите и нарежьте большими кусками. Свеклу и морковку чистим и также режим, чеснок – можно перерезать пополам каждый зубчик, а также произвольно нарежьте жгучий перец. Маринад: смешайте воду с сахаром, солью, перцем, лавровым листом и доведите до кипения. Выключите огонь и вылейте туда уксус, тщательно перемешайте и залейте сложенные в кастрюле овощи. После – обязательно придавите прессом и отправьте в холодильник на 24 часа.

По истечению времени вы получите вкуснейшую, хрустящую розовую капусту, которая станет прекрасным угощением.

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