Котлеты можно готовить не только из готового фарша, но и из рубленого филе, так они будут лучше держать форму и будут очень сочными. Для более яркого вкуса добавьте в основу тертый твердый сыр и овощи, например, сладкий перец.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных рубленных котлет с перцем и сыром, которые будут очень сочными.

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Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

перец болгарский – 1 шт.

сыр – 80-100 г

зелень – по вкусу

сметана/майонез 2 ст.л

яйца – 2-3 шт.

мука – 3 ст. л.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелким кубиком филе и перец, добавьте мелко нарезанную зелень, добавьте специи и сметану.

2. Поставьте в холодильник на 2 часа мариноваться.

3. После добавьте натертый сыр, яйца и муку, перемешайте.

4. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.

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