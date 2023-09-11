Рубленные куриные котлеты с перцем и сыром: будут сочными и мягкими

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Рубленые котлеты

Котлеты можно готовить не только из готового фарша, но и из рубленого филе, так они будут лучше держать форму и будут очень сочными. Для более яркого вкуса добавьте в основу тертый твердый сыр и овощи, например, сладкий перец. 

Рубленые котлеты с овощами и сыром

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных рубленных котлет с перцем и сыром, которые будут очень сочными. 

Рецепт котлет
Видео дня

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г
  • перец болгарский – 1 шт. 
  • сыр – 80-100 г
  • зелень – по вкусу
  • сметана/майонез 2 ст.л
  • яйца – 2-3 шт. 
  • мука – 3 ст. л. 
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелким кубиком филе и перец, добавьте мелко нарезанную зелень, добавьте специи и сметану.

Основа для котлет

2. Поставьте в холодильник на 2 часа мариноваться.

Готовый фарш для котлет

3. После добавьте натертый сыр, яйца и муку, перемешайте.

Сыр и мука для основы

 4. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.

Готовые котлеты

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты