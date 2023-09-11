Рубленные куриные котлеты с перцем и сыром: будут сочными и мягкими
Котлеты можно готовить не только из готового фарша, но и из рубленого филе, так они будут лучше держать форму и будут очень сочными. Для более яркого вкуса добавьте в основу тертый твердый сыр и овощи, например, сладкий перец.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных рубленных котлет с перцем и сыром, которые будут очень сочными.
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Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- перец болгарский – 1 шт.
- сыр – 80-100 г
- зелень – по вкусу
- сметана/майонез 2 ст.л
- яйца – 2-3 шт.
- мука – 3 ст. л.
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелким кубиком филе и перец, добавьте мелко нарезанную зелень, добавьте специи и сметану.
2. Поставьте в холодильник на 2 часа мариноваться.
3. После добавьте натертый сыр, яйца и муку, перемешайте.
4. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.
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