Рубленые котлеты из филе: какой ингредиент сделает блюдо сочным
Рубленые котлеты – это отличная альтернатива классическим, когда не хочется долго возиться с приготовлением фарша. Традиционно в основе блюда – куриное филе, благодаря которому котлеты получаются очень нежные и мягкие, также можно использовать рыбу, печень или свинину.
Фудблогер Анна с ником food_anuuuta на своей странице в TikTok поделилась рецептом вкусных рубленых котлет из куриного филе. Для того чтобы они были сочные, кулинар советует добавить к ним майонез, в качестве полезной альтернативы может быть сметана.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- майонез – 2 ст. л.
- яйца – 2 шт
- соль, перец
- паприка
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.
- твердый сыр + консервированная кукуруза для начинки
Способ приготовления:
1. Для начала измельчить куриное филе.
2. Добавить к порезанному филе майонез и тщательно перемешать.
3. Добавить яйца, специи и крахмал. Снова все перемешать.
4. Натереть сыр на терке и добавить в массу. Также добавить кукурузу. Перемешать.
5. Получившуюся массу выложить ложкой на разогретую сковороду с маслом и пожарить котлеты с обеих сторон до готовности.
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