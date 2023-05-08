Рубленые котлеты – это отличная альтернатива классическим, когда не хочется долго возиться с приготовлением фарша. Традиционно в основе блюда – куриное филе, благодаря которому котлеты получаются очень нежные и мягкие, также можно использовать рыбу, печень или свинину.

Фудблогер Анна с ником food_anuuuta на своей странице в TikTok поделилась рецептом вкусных рубленых котлет из куриного филе. Для того чтобы они были сочные, кулинар советует добавить к ним майонез, в качестве полезной альтернативы может быть сметана.

Видео дня

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

майонез – 2 ст. л.

яйца – 2 шт

соль, перец

паприка

кукурузный крахмал – 1 ст. л.

твердый сыр + консервированная кукуруза для начинки

Способ приготовления:

1. Для начала измельчить куриное филе.

2. Добавить к порезанному филе майонез и тщательно перемешать.

3. Добавить яйца, специи и крахмал. Снова все перемешать.

4. Натереть сыр на терке и добавить в массу. Также добавить кукурузу. Перемешать.

5. Получившуюся массу выложить ложкой на разогретую сковороду с маслом и пожарить котлеты с обеих сторон до готовности.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: