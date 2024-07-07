Предлагаем вашему вниманию рецепт рубленых котлет из куриного филе с кабачками, который будет точно смаковать как взрослым, так и детям.

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В этом уверена фудблогер Ольга Рябенко. В своем Instagram она рассказала, как правильно приготовить данное блюдо. По ее словам, котлетки получаются очень вкусные, с хрустящей и румяной корочкой, хорошо держат форму и сочные внутри.

Ингредиенты

Куриное филе – 1 шт

Кабачок – 1 шт

Яйца – 2 шт

Мука – 1 ст.л.

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Куриное филе и кабачок порезать кубиком.

2. Добавить яйца, муку, специи и перемешать.

3. Жарить на разогретом масле, выкладывая на сковороду с помощью ложки до золотистого цвета с обеих сторон.

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