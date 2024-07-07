Какой сезонный ингредиент добавить в рубленые котлеты, чтобы они стали сочные: один маленький секрет

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Какой сезонный ингредиент добавить в рубленые котлеты, чтобы они стали сочные: один маленький секрет

Предлагаем вашему вниманию рецепт рубленых котлет из куриного филе с кабачками, который будет точно смаковать как взрослым, так и детям.

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В этом уверена фудблогер Ольга Рябенко. В своем Instagram она рассказала, как правильно приготовить данное блюдо. По ее словам, котлетки получаются очень вкусные, с хрустящей и румяной корочкой, хорошо держат форму и сочные внутри.

Какой сезонный ингредиент добавить в рубленые котлеты, чтобы они стали сочные: один маленький секрет

Ингредиенты

  • Куриное филе – 1 шт
  • Кабачок – 1 шт
  • Яйца – 2 шт
  • Мука – 1 ст.л.
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Куриное филе и кабачок порезать кубиком.

Какой сезонный ингредиент добавить в рубленые котлеты, чтобы они стали сочные: один маленький секрет

2. Добавить яйца, муку, специи и перемешать.

Какой сезонный ингредиент добавить в рубленые котлеты, чтобы они стали сочные: один маленький секрет

3. Жарить на разогретом масле, выкладывая на сковороду с помощью ложки до золотистого цвета с обеих сторон.

Какой сезонный ингредиент добавить в рубленые котлеты, чтобы они стали сочные: один маленький секрет

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