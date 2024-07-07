Видео дня
Какой сезонный ингредиент добавить в рубленые котлеты, чтобы они стали сочные: один маленький секрет
Предлагаем вашему вниманию рецепт рубленых котлет из куриного филе с кабачками, который будет точно смаковать как взрослым, так и детям.
В этом уверена фудблогер Ольга Рябенко. В своем Instagram она рассказала, как правильно приготовить данное блюдо. По ее словам, котлетки получаются очень вкусные, с хрустящей и румяной корочкой, хорошо держат форму и сочные внутри.
Ингредиенты
- Куриное филе – 1 шт
- Кабачок – 1 шт
- Яйца – 2 шт
- Мука – 1 ст.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Куриное филе и кабачок порезать кубиком.
2. Добавить яйца, муку, специи и перемешать.
3. Жарить на разогретом масле, выкладывая на сковороду с помощью ложки до золотистого цвета с обеих сторон.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты котлет: