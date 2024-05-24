Рубленые котлеты – это блюдо, которое готовится не из фарша, а из цельных кусков мяса. Поэтому, если использовать курятину, блюдо может получиться слишком сухим. Чтобы этого не произошло, приходится задействовать некоторые другие ингредиенты, которые могут быть совсем не характерными для котлет.

Так, например, фудблогер Алекс Миль в Instagram опубликовал рецепт приготовления рубленых куриных котлет. Чтобы они не получились слишком сухими, он добавил секретный ингредиент, которым оказалась консервированная кукуруза.

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Ингредиенты

Куриное филе – 600 гр

Яйца – 2 шт

Мука – 40 гр

Масло для жарки – 30 мл

Тёртый сыр – 70 гр

Кукуруза консервированная – 220 гр

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Куриное филе нарезаем на маленькие кубики и выкладываем в глубокую емкость.

2. Добавляем яйца, муку, кукурузу, соль, перец и сыр. Тщательно перемешиваем.

3. Обжариваем котлеты на среднем нагреве с обеих сторон до готовности.

4. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы вышло все масло, и подаем к столу.

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