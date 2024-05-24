Рубленые куриные котлеты станут сочными благодаря секретному ингредиенту.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Рубленые куриные котлеты станут сочными благодаря секретному ингредиенту.

Рубленые котлеты – это блюдо, которое готовится не из фарша, а из цельных кусков мяса. Поэтому, если использовать курятину, блюдо может получиться слишком сухим. Чтобы этого не произошло, приходится задействовать некоторые другие ингредиенты, которые могут быть совсем не характерными для котлет.

Так, например, фудблогер Алекс Миль в Instagram опубликовал рецепт приготовления рубленых куриных котлет. Чтобы они не получились слишком сухими, он добавил секретный ингредиент, которым оказалась консервированная кукуруза.

Рубленые куриные котлеты станут сочными благодаря секретному ингредиенту.
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Ингредиенты

  • Куриное филе – 600 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Мука – 40 гр
  • Масло для жарки – 30 мл
  • Тёртый сыр – 70 гр
  • Кукуруза консервированная – 220 гр
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Куриное филе нарезаем на маленькие кубики и выкладываем в глубокую емкость.

Рубленые куриные котлеты станут сочными благодаря секретному ингредиенту.

2. Добавляем яйца, муку, кукурузу, соль, перец и сыр. Тщательно перемешиваем.

Рубленые куриные котлеты станут сочными благодаря секретному ингредиенту.

3. Обжариваем котлеты на среднем нагреве с обеих сторон до готовности.

Рубленые куриные котлеты станут сочными благодаря секретному ингредиенту.

4. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы вышло все масло, и подаем к столу.

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