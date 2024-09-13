Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных пирогов, а также запеканок, рулетов с разными начинками. Еще его можно приготовить в домашних условиях из муки и воды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из лаваша, с крабовыми палочками и сыром.

Ингредиенты:

упаковка лаваша

180 г. крабовых палочек

3 яйца

1 огурец

150 г плавленого сыра

3 ст.л. майонеза

Способ приготовления:

1. Начинка: крабовые палочки нарежьте на маленькие кусочки. Огурец тонкими полоски. Отваренные яйца и плавленый сыр натрите на маленькой терке. К плавленному сыру добавьте майонез и хорошо перемешайте.

2. Берем лаваш и всю поверхность смазываем сыром, далее выкладываем огурцы, яйца и крабовые палочки. Плотно заворачиваем рулет, начинаем со стороны огурцов. Можно замотать в пищевую пленку и отправить в холодильник на 10-15 минут.

3. Нарежьте на небольшие кусочки и можно есть!

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