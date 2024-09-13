Рулет из лаваша с крабовыми палочками, огурцом и сыром: рецепт бюджетной закуски
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных пирогов, а также запеканок, рулетов с разными начинками. Еще его можно приготовить в домашних условиях из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из лаваша, с крабовыми палочками и сыром.
Ингредиенты:
- упаковка лаваша
- 180 г. крабовых палочек
- 3 яйца
- 1 огурец
- 150 г плавленого сыра
- 3 ст.л. майонеза
Способ приготовления:
1. Начинка: крабовые палочки нарежьте на маленькие кусочки. Огурец тонкими полоски. Отваренные яйца и плавленый сыр натрите на маленькой терке. К плавленному сыру добавьте майонез и хорошо перемешайте.
2. Берем лаваш и всю поверхность смазываем сыром, далее выкладываем огурцы, яйца и крабовые палочки. Плотно заворачиваем рулет, начинаем со стороны огурцов. Можно замотать в пищевую пленку и отправить в холодильник на 10-15 минут.
3. Нарежьте на небольшие кусочки и можно есть!
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