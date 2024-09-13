Рулет из лаваша с крабовыми палочками, огурцом и сыром: рецепт бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рулет из лаваша с крабовыми палочками, огурцом и сыром: рецепт бюджетной закуски

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных пирогов, а также запеканок, рулетов с разными начинками. Еще его можно приготовить в домашних условиях из муки и воды.

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Рулет из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из лаваша, с крабовыми палочками и сыром.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • упаковка лаваша
  • 180 г. крабовых палочек
  • 3 яйца
  • 1 огурец
  • 150 г плавленого сыра
  • 3 ст.л. майонеза

Способ приготовления:

1. Начинка: крабовые палочки нарежьте на маленькие кусочки. Огурец тонкими полоски. Отваренные яйца и плавленый сыр натрите на маленькой терке. К плавленному сыру добавьте майонез и хорошо перемешайте.

Начинка для рулета

2. Берем лаваш и всю поверхность смазываем сыром, далее выкладываем огурцы, яйца и крабовые палочки. Плотно заворачиваем рулет, начинаем со стороны огурцов. Можно замотать в пищевую пленку и отправить в холодильник на 10-15 минут.

Приготовление рулета с начинкой

3. Нарежьте на небольшие кусочки и можно есть!

Готовая закуска

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