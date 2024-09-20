Идеальная основа для приготовления вкусных и быстрых закусок – лаваш. Он идеально сочетается со всеми начинками, но быстрые всего и вкуснее будет с сыром, овощами, тунцом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении закуски из лаваша, с рыбной консервой и зеленым луком.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Лосось консервированный – 1 б.

Яйца вареные – 2 шт.

Лук зеленый

Майонез

Способ приготовления:

1. Рук мелко порежьте, добавьте консерву, тертое яйцо, майонез, перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните в рулет, переложите на пару часов в холодильник, после порежьте.

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