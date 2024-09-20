Рулет из лаваша с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусный рулет из лаваша

Идеальная основа для приготовления вкусных и быстрых закусок – лаваш. Он идеально сочетается со всеми начинками, но быстрые всего и вкуснее будет с сыром, овощами, тунцом.

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Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении закуски из лаваша, с рыбной консервой и зеленым луком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 шт.
  • Лосось консервированный – 1 б.
  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Лук зеленый
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Рук мелко порежьте, добавьте консерву, тертое яйцо, майонез, перемешайте.

Начинка для закуски

2. Выложите начинку на лаваш, сверните в рулет, переложите на пару часов в холодильник, после порежьте.

Готовая закуска

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