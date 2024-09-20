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Рулет из лаваша с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски для праздничного стола
Идеальная основа для приготовления вкусных и быстрых закусок – лаваш. Он идеально сочетается со всеми начинками, но быстрые всего и вкуснее будет с сыром, овощами, тунцом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении закуски из лаваша, с рыбной консервой и зеленым луком.
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 шт.
- Лосось консервированный – 1 б.
- Яйца вареные – 2 шт.
- Лук зеленый
- Майонез
Способ приготовления:
1. Рук мелко порежьте, добавьте консерву, тертое яйцо, майонез, перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните в рулет, переложите на пару часов в холодильник, после порежьте.
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