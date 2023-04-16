Рулет из рульки: как приготовить сочную мясную закуску
Свиная рулька – одно из лучших мясных блюд к праздничному столу. Чаще ее запекают или отваривают. В обоих этих случаях нужно подобрать удачные специи или сделать пряный маринад.
Фудблогер Дария Дарико (recepti_dariko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного рулета из рульки с горчицей и специями.
Ингредиенты:
- рулька свиная – 1,85 кг
- соль – 1/2 ст. л.
- французская горчица в зернах – 2 ст. л.
- масло растительное – 2-3 ст. л.
- сухой чеснок – 1/2 ст. л.
- специи – 1/2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Рульку разрезать, вынуть кость. Развернуть кожурой вниз, накрыть пленкой и отбить.
2. Смешать соль, горчицу, специи и растительное масло. Смазать маринадом рульку завернуть в рулет. Рулет завернуть сначала в пергаментную бумагу, затем в фольгу.
3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 3 часа. Затем охладить, не вынимая из фольги и поставить под пресс в холодильник на ночь.
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