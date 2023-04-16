Свиная рулька – одно из лучших мясных блюд к праздничному столу. Чаще ее запекают или отваривают. В обоих этих случаях нужно подобрать удачные специи или сделать пряный маринад.

Фудблогер Дария Дарико (recepti_dariko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного рулета из рульки с горчицей и специями.

Ингредиенты:

рулька свиная – 1,85 кг

соль – 1/2 ст. л.

французская горчица в зернах – 2 ст. л.

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масло растительное – 2-3 ст. л.

сухой чеснок – 1/2 ст. л.

специи – 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Рульку разрезать, вынуть кость. Развернуть кожурой вниз, накрыть пленкой и отбить.

2. Смешать соль, горчицу, специи и растительное масло. Смазать маринадом рульку завернуть в рулет. Рулет завернуть сначала в пергаментную бумагу, затем в фольгу.

3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 3 часа. Затем охладить, не вынимая из фольги и поставить под пресс в холодильник на ночь.

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