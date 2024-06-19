Рулет из свеклы с нежной начинкой: готовим оригинальную и вкусную закуску.
Приготовив рулет из свеклы по этому рецепту, можно использовать любую начинку по вкусу. Но лучше всего сочетается он со сливочной или рыбной начинкой.
Именно так утверждает фудблогер с ником valerikiry. В своем Instagram она рассказала рецепт, по которому свекольный рулет всегда получится удачным.
Ингредиенты
- Свекла вареная – 250 гр
- Яйца – 3 шт
- Соль – ½ ч.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Мука – 80 гр
- Плавленый сырок – 2 шт.
- Сода – 1/3 ч.л.
- Базилик – ½ ч.л.
Способ приготовления
1. Отварную свеклу натереть на терке.
2. Белки отделить от желтков и взбить до пышных пиков.
3. Добавить к свекле желтки, растительное масло и соль. Добавить муку, сверху соду и потушить ее соком лимона. Перемешать.
4. Осторожно перемешивая белки сверху вниз.
5. Вылить тесто на силиконизированный пергамент и выпекать 20 мин при 180 градусах.
6. Готовим начинку. Тертый плавленый творожок соединяем со сметаной или майонезом.
7. Смазать бисквит творожной намазкой, выложить шпинат и сладкий перчик и завернуть в рулет.
8. Дать настояться в холодильнике и подавать на стол.
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