Приготовив рулет из свеклы по этому рецепту, можно использовать любую начинку по вкусу. Но лучше всего сочетается он со сливочной или рыбной начинкой.

Именно так утверждает фудблогер с ником valerikiry. В своем Instagram она рассказала рецепт, по которому свекольный рулет всегда получится удачным.

Ингредиенты

Свекла вареная – 250 гр

Яйца – 3 шт

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Мука – 80 гр

Плавленый сырок – 2 шт.

Сода – 1/3 ч.л.

Базилик – ½ ч.л.

Способ приготовления

1. Отварную свеклу натереть на терке.

2. Белки отделить от желтков и взбить до пышных пиков.

3. Добавить к свекле желтки, растительное масло и соль. Добавить муку, сверху соду и потушить ее соком лимона. Перемешать.

4. Осторожно перемешивая белки сверху вниз.

5. Вылить тесто на силиконизированный пергамент и выпекать 20 мин при 180 градусах.

6. Готовим начинку. Тертый плавленый творожок соединяем со сметаной или майонезом.

7. Смазать бисквит творожной намазкой, выложить шпинат и сладкий перчик и завернуть в рулет.

8. Дать настояться в холодильнике и подавать на стол.

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