Рулет с творогом и ягодами к чаю: готовится из лаваша
Лаваш – это не только основа для приготовления шаурмы или закусок, но и вкусной домашней выпечки. Один из вариантов – рулет, который можно дополнить разными начинками: творогом, свежими ягодами и фруктами, маком.
Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом рулета с творогом и ягодами, который готовится из лаваша.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 лист
- творог – 350 г
- яйца – 2 шт
- ванильный сахар – 10 г
- сахар – 100 г
- черная смородина
Способ приготовления:
1. Для приготовления начинки нужно смешать творог, ванильный сахар, сахар, яйцо и белок. Взбить все блендером до однородности.
2. Получившуюся начинку равномерно выложить на лист лаваша. Сверху посыпать ягодами и завернуть в рулет.
3. Выложить рулет на противень, застеленный пергаментом. Смазать смесью воды (1 ст. л.) и желтка. По желанию посыпать маком.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут. Приятного аппетита!
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