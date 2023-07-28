Лаваш – это не только основа для приготовления шаурмы или закусок, но и вкусной домашней выпечки. Один из вариантов – рулет, который можно дополнить разными начинками: творогом, свежими ягодами и фруктами, маком.

Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом рулета с творогом и ягодами, который готовится из лаваша.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист

творог – 350 г

яйца – 2 шт

ванильный сахар – 10 г

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сахар – 100 г

черная смородина

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно смешать творог, ванильный сахар, сахар, яйцо и белок. Взбить все блендером до однородности.

2. Получившуюся начинку равномерно выложить на лист лаваша. Сверху посыпать ягодами и завернуть в рулет.

3. Выложить рулет на противень, застеленный пергаментом. Смазать смесью воды (1 ст. л.) и желтка. По желанию посыпать маком.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут. Приятного аппетита!

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