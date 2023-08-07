Рулетики из баклажанов с орехами по-грузински: рецепт самой простой и вкусной закуски
Баклажаны могут быть идеальной, полезной альтернативой мясу, для те, кто его не ест. В маринованном и даже жареном и запеченном виде по вкусу они очень напоминают мясо и грибы. Готовить из них еще можно вкусный бабагануш, а также икру, теплые салаты, намазки на хлеб, а также консервировать на зиму.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом рулетиков из баклажанов, с орехами, чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- большой пучок петрушки
- чеснок – 2 зуб.
- грецкие орехи подсушенные – 50-70 г
- майонез –5-6 ст. л.
- соль и перец – по вкусу
- масло для жарки
- кинза – по желанию
Способ приготовления:
1. Баклажаны порежьте слайсами, посолите, выложите на противень и полейте растительным маслом. Готовьте в духовке 20 минут при 200 С, после дайте им полностью остыть.
2. Начинка: в миске смешайте мелко нарезанную петрушку, грецкие орехи, чеснок, майонез, соль и перец по вкусу.
3. На готовые охлажденные баклажаны выложите начинку и сверните в рулетик.
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