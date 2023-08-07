Рулетики из баклажанов с орехами по-грузински: рецепт самой простой и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Рецепт закуски

Баклажаны могут быть идеальной, полезной альтернативой мясу, для те, кто его не ест. В маринованном и даже жареном и запеченном виде по вкусу они очень напоминают мясо и грибы. Готовить из них еще можно вкусный бабагануш, а также икру, теплые салаты, намазки на хлеб, а также консервировать на зиму.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом рулетиков из баклажанов, с орехами, чесноком и зеленью.

Рецепт рулетов из баклажана

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • большой пучок петрушки
  • чеснок – 2 зуб.
  • грецкие орехи подсушенные – 50-70 г
  • майонез –5-6 ст. л.
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  • соль и перец – по вкусу
  • масло для жарки
  • кинза – по желанию

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте слайсами, посолите, выложите на противень и полейте растительным маслом. Готовьте в духовке 20 минут при 200 С, после дайте им полностью остыть.

Баклажаны для блюда

2. Начинка: в миске смешайте мелко нарезанную петрушку, грецкие орехи, чеснок, майонез, соль и перец по вкусу.

Из чего приготовить начинку для рулетов

3. На готовые охлажденные баклажаны выложите начинку и сверните в рулетик.

Готовые рулеты

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