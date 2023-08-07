Баклажаны могут быть идеальной, полезной альтернативой мясу, для те, кто его не ест. В маринованном и даже жареном и запеченном виде по вкусу они очень напоминают мясо и грибы. Готовить из них еще можно вкусный бабагануш, а также икру, теплые салаты, намазки на хлеб, а также консервировать на зиму.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом рулетиков из баклажанов, с орехами, чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

большой пучок петрушки

чеснок – 2 зуб.

грецкие орехи подсушенные – 50-70 г

майонез –5-6 ст. л.

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соль и перец – по вкусу

масло для жарки

кинза – по желанию

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте слайсами, посолите, выложите на противень и полейте растительным маслом. Готовьте в духовке 20 минут при 200 С, после дайте им полностью остыть.

2. Начинка: в миске смешайте мелко нарезанную петрушку, грецкие орехи, чеснок, майонез, соль и перец по вкусу.

3. На готовые охлажденные баклажаны выложите начинку и сверните в рулетик.

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