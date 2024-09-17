Рулетики из баклажанов с сырной начинкой: рецепт самой бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,1 т.
Рулетики из баклажанов с сырной начинкой: рецепт самой бюджетной закуски

Из баклажанов можно приготовить очень вкусные закуски в виде рулетиков. Для начинки можно использовать любой сыр, творог, зелень, овощи.

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Закуска из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из баклажанов, с сырной начинкой, зеленью и помидорами.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 3 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр пармезан – 3 ст. л.
  • Сухари панировочные – 3 ст. л.
  • Крем-творог – 250 г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Зелень
  • Помидоры – 2-3 шт.
  • Орешки по желанию

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте тоненько и посолите. Отложите на 10 минут. Чтобы не были горьки.

Сырые баклажаны

2. Далее вытрите жидкость, смажьте взбитым яйцом (можно к нему добавить сухой чеснок и паприку) и сверху посыпьте смесью из тертого сыра и сухарей. Выложите на противень с пергаментом. Желательно немного смазать пергамент растительным маслом. Запекаем 15-20 минут.

Баклажаны для закуски

3. Начинка: смешайте крем-сыр с зеленью и чесноком.

Начинка для блюда

4. На запеченные баклажаны выложите крем-сырь, посыпьте орешками и выложите кусок помидора, сверните в рулет и можно есть!

Готовая закуска

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