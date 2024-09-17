Из баклажанов можно приготовить очень вкусные закуски в виде рулетиков. Для начинки можно использовать любой сыр, творог, зелень, овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из баклажанов, с сырной начинкой, зеленью и помидорами.

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сыр пармезан – 3 ст. л.

Сухари панировочные – 3 ст. л.

Крем-творог – 250 г

Чеснок – 2 зуб.

Зелень

Помидоры – 2-3 шт.

Орешки по желанию

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте тоненько и посолите. Отложите на 10 минут. Чтобы не были горьки.

2. Далее вытрите жидкость, смажьте взбитым яйцом (можно к нему добавить сухой чеснок и паприку) и сверху посыпьте смесью из тертого сыра и сухарей. Выложите на противень с пергаментом. Желательно немного смазать пергамент растительным маслом. Запекаем 15-20 минут.

3. Начинка: смешайте крем-сыр с зеленью и чесноком.

4. На запеченные баклажаны выложите крем-сырь, посыпьте орешками и выложите кусок помидора, сверните в рулет и можно есть!

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