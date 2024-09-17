Рулетики из баклажанов с сырной начинкой: рецепт самой бюджетной закуски
Из баклажанов можно приготовить очень вкусные закуски в виде рулетиков. Для начинки можно использовать любой сыр, творог, зелень, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из баклажанов, с сырной начинкой, зеленью и помидорами.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр пармезан – 3 ст. л.
- Сухари панировочные – 3 ст. л.
- Крем-творог – 250 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Зелень
- Помидоры – 2-3 шт.
- Орешки по желанию
Способ приготовления:
1. Баклажаны порежьте тоненько и посолите. Отложите на 10 минут. Чтобы не были горьки.
2. Далее вытрите жидкость, смажьте взбитым яйцом (можно к нему добавить сухой чеснок и паприку) и сверху посыпьте смесью из тертого сыра и сухарей. Выложите на противень с пергаментом. Желательно немного смазать пергамент растительным маслом. Запекаем 15-20 минут.
3. Начинка: смешайте крем-сыр с зеленью и чесноком.
4. На запеченные баклажаны выложите крем-сырь, посыпьте орешками и выложите кусок помидора, сверните в рулет и можно есть!
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