Из кабачков можно готовить не только салаты и рагу, но и вкусные закуски. Для начинки можно использовать любые продукты, но вкусно будет с сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых рулетов, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

кабачок 1 шт.

яйца 3 шт.

сметана 1-2 ст.л.

мука 3-4 ст.л.

укроп, соль, перец по вкусу

Начинка:

плавленый сырок 2 шт.

помидор 1 шт.

зелень

чеснок

майонез

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, добавьте соль, специи, яйца, сметану, муку, перемешайте. Пожарьте блины до золотистости с двух сторон.

2. Начинка: натрите сыр, добавьте порезанный помидор, тертый чеснок, зелень и майонез, перемешайте.

3. Смажьте блины начинкой, сверните в рулетики и положите в холодильник.

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