Рулетики из кабачков с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рулетики из кабачков с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски для праздничного стола

Из кабачков можно готовить не только салаты и рагу, но и вкусные закуски. Для начинки можно использовать любые продукты, но вкусно будет с сыром.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых рулетов, с сырной начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кабачок 1 шт.
  • яйца 3 шт.
  • сметана 1-2 ст.л.
  • мука 3-4 ст.л.
  • укроп, соль, перец по вкусу

Начинка:

  • плавленый сырок 2 шт.
  • помидор 1 шт.
  • зелень
  • чеснок
  • майонез

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, добавьте соль, специи, яйца, сметану, муку, перемешайте. Пожарьте блины до золотистости с двух сторон.

Блины для блюда

2. Начинка: натрите сыр, добавьте порезанный помидор, тертый чеснок, зелень и майонез, перемешайте.

Начинка для рулетиков

3. Смажьте блины начинкой, сверните в рулетики и положите в холодильник.

Готовая закуска

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