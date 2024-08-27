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Рулетики из кабачков с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски для праздничного стола
Из кабачков можно готовить не только салаты и рагу, но и вкусные закуски. Для начинки можно использовать любые продукты, но вкусно будет с сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых рулетов, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- кабачок 1 шт.
- яйца 3 шт.
- сметана 1-2 ст.л.
- мука 3-4 ст.л.
- укроп, соль, перец по вкусу
Начинка:
- плавленый сырок 2 шт.
- помидор 1 шт.
- зелень
- чеснок
- майонез
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, добавьте соль, специи, яйца, сметану, муку, перемешайте. Пожарьте блины до золотистости с двух сторон.
2. Начинка: натрите сыр, добавьте порезанный помидор, тертый чеснок, зелень и майонез, перемешайте.
3. Смажьте блины начинкой, сверните в рулетики и положите в холодильник.
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