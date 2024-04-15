Домашняя шаурма с мясом и овощами: как приготовить без лишних усилий
Сегодня предлагаем приготовить легкий, но питательный перекус из доступных ингредиентов.
Речь идет о рулетиках с мясом и овощами, на приготовление которых нужно потратить всего несколько минут, но их вкус поразит в самое сердечко. Рецептом таких рулетиков в Instagram поделилась фудблогер с ником tanya.perchik
Ингредиенты
- Лаваш тонкий – 350 гр
- Вареное куриное филе – 300 гр
- Морковь – 150 гр
- Лук – 100 гр
- Перец болгарский – 250 гр
- Чеснок – 1 зуб
- Соль
- Перец
- Зелень
- Кукуруза консервированная – 150 гр
- Йогурт – 250 гр
- Горчица – 1 ч.л.
- Сыр твердый – 150 гр
- Сливочное масло – для жарки
- Куриное яйцо – 1 шт
- Кунжут
Способ приготовления
1.Лук обжариваем до полупрозрачности, добавляем перец и морковь, готовим к размягчению овощей. В конце добавляем специи и зелень.
2. Мясо разделяем на волокна, добавляем к овощам, перемешиваем.
3. Выкладываем овощи с мясом на лаваш, добавляем тертый сыр, заворачиваем.
4. Намазываем яйцом, посыпаем кунжутом, отправляем в духовку на 15 – 20 минут при температуре 170 градусов.
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