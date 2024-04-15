Сегодня предлагаем приготовить легкий, но питательный перекус из доступных ингредиентов.

Речь идет о рулетиках с мясом и овощами, на приготовление которых нужно потратить всего несколько минут, но их вкус поразит в самое сердечко. Рецептом таких рулетиков в Instagram поделилась фудблогер с ником tanya.perchik

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Ингредиенты

Лаваш тонкий – 350 гр

Вареное куриное филе – 300 гр

Морковь – 150 гр

Лук – 100 гр

Перец болгарский – 250 гр

Чеснок – 1 зуб

Соль

Перец

Зелень

Кукуруза консервированная – 150 гр

Йогурт – 250 гр

Горчица – 1 ч.л.

Сыр твердый – 150 гр

Сливочное масло – для жарки

Куриное яйцо – 1 шт

Кунжут

Способ приготовления

1.Лук обжариваем до полупрозрачности, добавляем перец и морковь, готовим к размягчению овощей. В конце добавляем специи и зелень.

2. Мясо разделяем на волокна, добавляем к овощам, перемешиваем.

3. Выкладываем овощи с мясом на лаваш, добавляем тертый сыр, заворачиваем.

4. Намазываем яйцом, посыпаем кунжутом, отправляем в духовку на 15 – 20 минут при температуре 170 градусов.

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