Домашняя шаурма с мясом и овощами: как приготовить без лишних усилий

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Домашняя шаурма с мясом и овощами: как приготовить без лишних усилий

Сегодня предлагаем приготовить легкий, но питательный перекус из доступных ингредиентов.

Речь идет о рулетиках с мясом и овощами, на приготовление которых нужно потратить всего несколько минут, но их вкус поразит в самое сердечко. Рецептом таких рулетиков в Instagram поделилась фудблогер с ником tanya.perchik

Домашняя шаурма с мясом и овощами: как приготовить без лишних усилий
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Ингредиенты

  • Лаваш тонкий – 350 гр
  • Вареное куриное филе – 300 гр
  • Морковь – 150 гр
  • Лук – 100 гр
  • Перец болгарский – 250 гр
  • Чеснок – 1 зуб
  • Соль
  • Перец
  • Зелень
  • Кукуруза консервированная – 150 гр
  • Йогурт – 250 гр
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Сыр твердый – 150 гр
  • Сливочное масло – для жарки
  • Куриное яйцо – 1 шт
  • Кунжут

Способ приготовления

1.Лук обжариваем до полупрозрачности, добавляем перец и морковь, готовим к размягчению овощей. В конце добавляем специи и зелень.

Домашняя шаурма с мясом и овощами: как приготовить без лишних усилий

2. Мясо разделяем на волокна, добавляем к овощам, перемешиваем.

3. Выкладываем овощи с мясом на лаваш, добавляем тертый сыр, заворачиваем.

Домашняя шаурма с мясом и овощами: как приготовить без лишних усилий

4. Намазываем яйцом, посыпаем кунжутом, отправляем в духовку на 15 – 20 минут при температуре 170 градусов.

Домашняя шаурма с мясом и овощами: как приготовить без лишних усилий

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