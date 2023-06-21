Рулеты из кабачков с пикантной начинкой: рецепт вкусного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
441
Что приготовить из кабачков

Кабачок – идеальный овощ для приготовления вкусных, легких супов, запеканок, блинов, а также рагу. Еще их можно консервировать, солить, мариновать. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов из кабачка, с сырной начинкой и помидором. 

Рецепт рулетов
Видео дня

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • яйца – 4 шт. 
  • мука – 4 ст. л.
  • паприка копченая – 1 ч. л. 
  • соль – 1 ч. л.

Начинка:

  • твердый сыр – 200 г
  • плавленный сыр – 1 шт.
  • сметана – 2 ст. л.
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • помидоры – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте вдоль, солим и оставляем на 10 минут.

Кабачки для приготовления

2. Взбейте яйца и отдельно в миске смешайте муку с копченой паприкой. 

Кляр для кабачков

3. Кабачки обваляйте в муке, затем в яйцах и пожарьте до золотистости с двух сторон. Жареные кабачки выложите на тарелку и промокните салфеткой лишнее масло.

Жареные кабачки

4. Для начинки: смешайте натертый твердый сыр, плавленный сыр, сметану, зелень и чеснок.

5. Остывшие кабачки смажьте 1 ч.л. творожной начинки, выложите дольку помидора и сверните. 

Начинка для блюда

Рулетики положите на 30 минут 1 час в холодильник, они будут лучше держать форму!

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты