Кабачок – идеальный овощ для приготовления вкусных, легких супов, запеканок, блинов, а также рагу. Еще их можно консервировать, солить, мариновать.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов из кабачка, с сырной начинкой и помидором.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

яйца – 4 шт.

мука – 4 ст. л.

паприка копченая – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

Начинка:

твердый сыр – 200 г

плавленный сыр – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.

чеснок – 1-2 зуб.

помидоры – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте вдоль, солим и оставляем на 10 минут.

2. Взбейте яйца и отдельно в миске смешайте муку с копченой паприкой.

3. Кабачки обваляйте в муке, затем в яйцах и пожарьте до золотистости с двух сторон. Жареные кабачки выложите на тарелку и промокните салфеткой лишнее масло.

4. Для начинки: смешайте натертый твердый сыр, плавленный сыр, сметану, зелень и чеснок.

5. Остывшие кабачки смажьте 1 ч.л. творожной начинки, выложите дольку помидора и сверните.

Рулетики положите на 30 минут 1 час в холодильник, они будут лучше держать форму!

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