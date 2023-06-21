Рулеты из кабачков с пикантной начинкой: рецепт вкусного блюда для ужина
Кабачок – идеальный овощ для приготовления вкусных, легких супов, запеканок, блинов, а также рагу. Еще их можно консервировать, солить, мариновать.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов из кабачка, с сырной начинкой и помидором.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- яйца – 4 шт.
- мука – 4 ст. л.
- паприка копченая – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
Начинка:
- твердый сыр – 200 г
- плавленный сыр – 1 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- чеснок – 1-2 зуб.
- помидоры – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте вдоль, солим и оставляем на 10 минут.
2. Взбейте яйца и отдельно в миске смешайте муку с копченой паприкой.
3. Кабачки обваляйте в муке, затем в яйцах и пожарьте до золотистости с двух сторон. Жареные кабачки выложите на тарелку и промокните салфеткой лишнее масло.
4. Для начинки: смешайте натертый твердый сыр, плавленный сыр, сметану, зелень и чеснок.
5. Остывшие кабачки смажьте 1 ч.л. творожной начинки, выложите дольку помидора и сверните.
Рулетики положите на 30 минут 1 час в холодильник, они будут лучше держать форму!
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