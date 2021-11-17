Рулька в пиве, которая элементарно готовится: секреты от шеф-повара
Рулька в пиве – очень калорийный, жирный и тяжелый продукт, несмотря на то, что достаточно вкусный. Приготовить это блюдо не так просто, как кажется. Во-первых – нужно выбрать хорошее, качественное мясо, во-вторых – правильно приготовить.
Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной свиной рульки в пиве, которая получится очень ароматной.
Ингредиенты:
свиная рулька – 1 шт.
морковь – 2 шт.
лук – 3 шт.
вода – 2-3 л
чеснок – 4-5 зуб.
сельдерей – 5 стеблей и корень
соль – по вкусу
перец-горошек – 1 ч. л.
зира – щепотка
лавровый лист – 1-2 шт.
темное пиво – 250-300 мл
малина или клюква – 300 г
сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помойте и хорошо очистите свиную рулька.
2. Положите в кастрюлю, залейте водой, посолите, добавьте лук, чеснок, морковь, сельдерей, перец-горошек, зиру, лавровый лист и варите 2 часа, обязательно снимайте пену.
3. После – готовую рулька переложите на противень, накройте фольгой и запекайте при 180-200 С около 30 минут.
4. Соус: налейте в сотейник 25-300 мл пива, добавьте сахар, ягоды и доведите до кипения, обязательно ложкой хорошо разомните ягоды.
5. Процедите готовый соус через сито, достаньте рульку, снимите фольгу и запекайте еще 30 минут, каждые 3-4 минуты доставайте ее и смазывайте ягодно-пивным соусом.
Готовое блюдо можно подать с овощами.
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