Рулька в пиве, которая элементарно готовится: секреты от шеф-повара

Рулька в пиве – очень калорийный, жирный и тяжелый продукт, несмотря на то, что достаточно вкусный. Приготовить это блюдо не так просто, как кажется. Во-первых – нужно выбрать хорошее, качественное мясо, во-вторых – правильно приготовить.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной свиной рульки в пиве, которая получится очень ароматной.

Ингредиенты:

свиная рулька – 1 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 3 шт.

вода – 2-3 л

чеснок – 4-5 зуб.

сельдерей – 5 стеблей и корень

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соль – по вкусу

перец-горошек – 1 ч. л.

зира – щепотка

лавровый лист – 1-2 шт.

темное пиво – 250-300 мл

малина или клюква – 300 г

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте и хорошо очистите свиную рулька.

2. Положите в кастрюлю, залейте водой, посолите, добавьте лук, чеснок, морковь, сельдерей, перец-горошек, зиру, лавровый лист и варите 2 часа, обязательно снимайте пену.

3. После – готовую рулька переложите на противень, накройте фольгой и запекайте при 180-200 С около 30 минут.

4. Соус: налейте в сотейник 25-300 мл пива, добавьте сахар, ягоды и доведите до кипения, обязательно ложкой хорошо разомните ягоды.

5. Процедите готовый соус через сито, достаньте рульку, снимите фольгу и запекайте еще 30 минут, каждые 3-4 минуты доставайте ее и смазывайте ягодно-пивным соусом.

Готовое блюдо можно подать с овощами.

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