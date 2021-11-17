Рулька в пиве, которая элементарно готовится: секреты от шеф-повара

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
5,0 т.
Как дома приготовить рульку в пиве

Рулька в пиве – очень калорийный, жирный и тяжелый продукт, несмотря на то, что достаточно вкусный. Приготовить это блюдо не так просто, как кажется. Во-первых – нужно выбрать хорошее, качественное мясо, во-вторых – правильно приготовить.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной свиной рульки в пиве, которая получится очень ароматной.

Ингредиенты:

Как приготовить дома рульку в пиве

  • свиная рулька – 1 шт.

  • морковь – 2 шт.

  • лук – 3 шт.

  • вода – 2-3 л

  • чеснок – 4-5 зуб.

  • сельдерей – 5 стеблей и корень

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  • соль – по вкусу

  • перец-горошек – 1 ч. л.

  • зира – щепотка

  • лавровый лист – 1-2 шт.

  • темное пиво – 250-300 мл

  • малина или клюква – 300 г

  • сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте и хорошо очистите свиную рулька.

Свиная рулька

2. Положите в кастрюлю, залейте водой, посолите, добавьте лук, чеснок, морковь, сельдерей, перец-горошек, зиру, лавровый лист и варите 2 часа, обязательно снимайте пену.

3. После – готовую рулька переложите на противень, накройте фольгой и запекайте при 180-200 С около 30 минут.

Запекать рульку нужно в фольге

4. Соус: налейте в сотейник 25-300 мл пива, добавьте сахар, ягоды и доведите до кипения, обязательно ложкой хорошо разомните ягоды.

Пиво для блюда лучше использовать темное

5. Процедите готовый соус через сито, достаньте рульку, снимите фольгу и запекайте еще 30 минут, каждые 3-4 минуты доставайте ее и смазывайте ягодно-пивным соусом.

Готовое блюдо можно подать с овощами.

Рулька с овощами

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