Рыба будет очень сочной: запеченная скумбрия со специями, маслом и вином

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рыба будет очень сочной: запеченная скумбрия со специями, маслом и вином

Скумбрия – идеальная рыба для запекания и приготовления на гриле. Еще ее можно вкусно мариновать и тушить с овощами. 

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с белым вином и специями. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • Скумбрия 2 шт
  • Лук 1 шт
  • Соль крупная 1/2 ч.л.
  • Паста "Том ям" 1 ст.л.
  • Белое сухое вино 1 ст.л
  • Оливковое масло 1-2 ст.л

Способ приготовления: 

1. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и со стороны кожи сделайте не глубокие надрезы.

Сырая рыба

2. Лук нарежьте хаотично и пережмите с солью. Добавьте пасту том ям, вино и оливковое масло, в этом маринаде маринуйте рыбу. 

Морковь и лук для приготовления блюда

3. Готовьте на углях примерно 4-5 минут, постоянно переворачивайте!

Готовая скумбрия

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