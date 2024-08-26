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Рыба будет очень сочной: запеченная скумбрия со специями, маслом и вином
Скумбрия – идеальная рыба для запекания и приготовления на гриле. Еще ее можно вкусно мариновать и тушить с овощами.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с белым вином и специями.
Ингредиенты:
- Скумбрия 2 шт
- Лук 1 шт
- Соль крупная 1/2 ч.л.
- Паста "Том ям" 1 ст.л.
- Белое сухое вино 1 ст.л
- Оливковое масло 1-2 ст.л
Способ приготовления:
1. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и со стороны кожи сделайте не глубокие надрезы.
2. Лук нарежьте хаотично и пережмите с солью. Добавьте пасту том ям, вино и оливковое масло, в этом маринаде маринуйте рыбу.
3. Готовьте на углях примерно 4-5 минут, постоянно переворачивайте!
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