Рыба и морепродукты являются обязательной составляющей рациона. Специалисты советуют есть рыбу в любом виде – вареную, запеченную и приготовленную на огне, а также соленую 1-2 раза в неделю. Стоит отметить, что рыба отлично сочетается со всеми овощами, специями и зеленью.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной рыбы по-французски, с помидорами и тертым сыром.

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Ингредиенты:

филе любой рыбы – 600-700г

цветная капуста

лук – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

майонез – 4-6 ст. л.

сыр – 200 г

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе рыбы посолите, поперчите, добавьте сок лайма, оставьте мариноваться.

2. Капусту порежьте на кусочки толщиной 1 см, разрежьте пополам и выложите на противень, посолите и поперчите.

3. На капусту выложите тертый сыр, филе рыбы, смажьте горчицей в зернах, выложите тонко нарезанный лук, помидоры нарезанные кольцами, сверху присыпьте тертым сыром, сверху сделайте сеточку из майонеза.

4. Готовьте в духовке 35 минут при 180 С.

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