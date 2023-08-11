Рыба по-французски: как и с чем приготовить, чтобы она была полезной и вкусной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рыба по-французски: как и с чем приготовить, чтобы она была полезной и вкусной

Рыба и морепродукты являются обязательной составляющей рациона. Специалисты советуют есть рыбу в любом виде – вареную, запеченную и приготовленную на огне, а также соленую 1-2 раза в неделю. Стоит отметить, что рыба отлично сочетается со всеми овощами, специями и зеленью.

Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной рыбы по-французски, с помидорами и тертым сыром. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты: 

  • филе любой рыбы – 600-700г
  • цветная капуста
  • лук – 1 шт. 
  • помидоры – 2 шт. 
  • майонез – 4-6 ст. л.
  • сыр – 200 г
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе рыбы посолите, поперчите, добавьте сок лайма, оставьте мариноваться.

Филе рыбы

2. Капусту порежьте на кусочки толщиной 1 см, разрежьте пополам и выложите на противень, посолите и поперчите. 

Цветная капуста

3. На капусту выложите тертый сыр, филе рыбы, смажьте горчицей в зернах, выложите тонко нарезанный лук, помидоры нарезанные кольцами, сверху присыпьте тертым сыром, сверху сделайте сеточку из майонеза.

Приготовление блюда

4. Готовьте в духовке 35 минут при 180 С. 

Готовая рыба

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