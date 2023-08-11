Рыба по-французски: как и с чем приготовить, чтобы она была полезной и вкусной
Рыба и морепродукты являются обязательной составляющей рациона. Специалисты советуют есть рыбу в любом виде – вареную, запеченную и приготовленную на огне, а также соленую 1-2 раза в неделю. Стоит отметить, что рыба отлично сочетается со всеми овощами, специями и зеленью.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной рыбы по-французски, с помидорами и тертым сыром.
Ингредиенты:
- филе любой рыбы – 600-700г
- цветная капуста
- лук – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- майонез – 4-6 ст. л.
- сыр – 200 г
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе рыбы посолите, поперчите, добавьте сок лайма, оставьте мариноваться.
2. Капусту порежьте на кусочки толщиной 1 см, разрежьте пополам и выложите на противень, посолите и поперчите.
3. На капусту выложите тертый сыр, филе рыбы, смажьте горчицей в зернах, выложите тонко нарезанный лук, помидоры нарезанные кольцами, сверху присыпьте тертым сыром, сверху сделайте сеточку из майонеза.
4. Готовьте в духовке 35 минут при 180 С.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: