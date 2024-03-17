Рыба в сливочном соусе: вкусный ужин за несколько минут
После тяжелого и долгого рабочего дня так не хочется тратить много времени на приготовление ужина. Именно поэтому настоятельно рекомендуем обратиться именно к этому рецепту.
Фудблогер с ником polli_cooking и своему Instagram опубликовала рецепт рыбы в сливочном соусе. Благодаря ему всего 15 минут на вашем столе появится необыкновенно вкусный и полезный ужин.
Ингредиенты
- Лук – 1 шт
- Томаты черри – 4-5 шт
- Шпинат – 60-70 гр
- Сливки 10-15% – 200 мл
- Соль
- Перец
- Мука – 1 ч.л.
- Филе рыбы – 4-5 шт
Способ приготовления
1. На сливочном масле обжариваем измельченный лук.
2. Добавляем томаты и шпинат. Обжариваем несколько минут на среднем огне.
3. Снижаем нагрев до минимума и выливаем на сковороду сливки. Перемешиваем.
4. Добавляем соль, перец и муку.
5. Когда сливки загустеют, выкладываем филе рыбы, хорошо купаем в соусе, накрываем крышкой и тушим на минимальном огне в течение 10 минут.
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