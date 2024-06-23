Рыбные хвостики – это многими забытое, но такое вкусное блюдо, родом из 90-х годов. В те времена оно подавалось к ужину или обеду, и даже использовалась для праздничных столов, поскольку выглядит довольно необычно.

Как приготовить рыбные хвостики по забытому рецепту знает фудблогер Алекс Миль. В Instagram он напомнил, что это блюдо получается еще и достаточно бюджетным.

Ингредиенты

Вареный рис – 400 гр

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Соль

Перец

Вафельные рожки

Сардина – 2 банка

Масло для жарки

Ингредиенты для кляра

Яйца – 2 шт

Молоко – 50 мл

Способ приготовления

1. На растительном масле обжариваем лук в течение 4 минут. Добавляем морковь и перемешивая жарим 6-7 мин.

2. Освобождаем сардину от косточек и смешиваем с отварным рисом.

3. Добавляем зажарку и хорошо вымешиваем.

4. Полученной массой наполняем вафельные рожки.

5. Молоко взбиваем с яйцом и погружаем в смесь рожки.

6. Жарим на масле на среднем огне до золотистости со всех сторон.

На OBOZ.UA есть и другие блюда из сардины: