Рыбные хвостики с рисом: напоминаем давно забытый отличный рецепт
Рыбные хвостики – это многими забытое, но такое вкусное блюдо, родом из 90-х годов. В те времена оно подавалось к ужину или обеду, и даже использовалась для праздничных столов, поскольку выглядит довольно необычно.
Как приготовить рыбные хвостики по забытому рецепту знает фудблогер Алекс Миль. В Instagram он напомнил, что это блюдо получается еще и достаточно бюджетным.
Ингредиенты
- Вареный рис – 400 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Соль
- Перец
- Вафельные рожки
- Сардина – 2 банка
- Масло для жарки
Ингредиенты для кляра
- Яйца – 2 шт
- Молоко – 50 мл
Способ приготовления
1. На растительном масле обжариваем лук в течение 4 минут. Добавляем морковь и перемешивая жарим 6-7 мин.
2. Освобождаем сардину от косточек и смешиваем с отварным рисом.
3. Добавляем зажарку и хорошо вымешиваем.
4. Полученной массой наполняем вафельные рожки.
5. Молоко взбиваем с яйцом и погружаем в смесь рожки.
6. Жарим на масле на среднем огне до золотистости со всех сторон.
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