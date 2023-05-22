Рыбные котлетки из сардины: что добавить в основу, чтобы они не распадались

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт котлет

Рыбные консервы могут быть основой для приготовления вкусных котлет. Для того, чтобы такие котлеты не распадались, в основу добавьте вареный рис. 

Как правильно приготовить вкусные котлеты

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из сардин, которые будут очень сытными и при этом быстро готовятся. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • рис – 100 г
  • сардины – 1 банка 
  • яйца – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • панировочные сухари 
  • масло для жарки 
  • соль, перец –  по вкусу 

Способ приготовления:

1. Рис залейте 200 г воды, добавьте немного соли и отварите до готовности, остудите. 

Рис для блюда

2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на мелкой терке и обжарьте до мягкости.

Зажарка для котлет

3. Выложите в миску рис, добавьте сардину, жидкость из банки слейте, добавьте лук с морковью, яйцо, соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте. 

Приготовление котлет

4. Влажными руками сформируйте маленькие котлетки, обваляйте в сухарях, обжарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Готовые котлеты

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