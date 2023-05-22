Рыбные консервы могут быть основой для приготовления вкусных котлет. Для того, чтобы такие котлеты не распадались, в основу добавьте вареный рис.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из сардин, которые будут очень сытными и при этом быстро готовятся.

Видео дня

Ингредиенты:

рис – 100 г

сардины – 1 банка

яйца – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

панировочные сухари

масло для жарки

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис залейте 200 г воды, добавьте немного соли и отварите до готовности, остудите.

2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на мелкой терке и обжарьте до мягкости.

3. Выложите в миску рис, добавьте сардину, жидкость из банки слейте, добавьте лук с морковью, яйцо, соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.

4. Влажными руками сформируйте маленькие котлетки, обваляйте в сухарях, обжарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: