Рыбные котлетки из сардины: что добавить в основу, чтобы они не распадались
Рыбные консервы могут быть основой для приготовления вкусных котлет. Для того, чтобы такие котлеты не распадались, в основу добавьте вареный рис.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из сардин, которые будут очень сытными и при этом быстро готовятся.
Ингредиенты:
- рис – 100 г
- сардины – 1 банка
- яйца – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- панировочные сухари
- масло для жарки
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рис залейте 200 г воды, добавьте немного соли и отварите до готовности, остудите.
2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на мелкой терке и обжарьте до мягкости.
3. Выложите в миску рис, добавьте сардину, жидкость из банки слейте, добавьте лук с морковью, яйцо, соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.
4. Влажными руками сформируйте маленькие котлетки, обваляйте в сухарях, обжарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
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