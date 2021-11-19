Рыбные котлеты: какой ингредиент добавить, чтобы они держали форму
Рыба – это очень полезный продукт и, приготовив из нее котлеты, можно получить очень вкусное и питательное блюдо. Наибольшее их преимущество в том, что котлетки получаются безупречными даже из самой дешевой рыбы.
Впрочем, рыбные котлеты готовят не так часто из-за того, что они плохо держат форму и их просто невозможно перевернуть на сковороде. Так что каждой хозяйке нужно знать, как найти выход из такой ситуации.
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов расскажет, какой ингредиент добавить в рыбные котлеты, чтобы они держали форму.
Рыбные котлеты в духовке, рецептом которых поделилась irisha_redko. Для того чтобы котлеты лучше держали форму, фудблогер обваливает их в панировочных сухарях. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Филе карпа, или любой другой рыбы – 500 г
Лук – 1 шт
Морковь – 1 шт
Подсолнечное масло – 1 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Яйца – 1 шт
Сыр моцарелла – 100 г
Батон – 300 г
Молоко/вода – 300 мл
Плавленый сырок – 1 шт
Панировочные сухари – 1 пачка
Сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Почистить рыбу, порезать в куски и взбить блендером.
2. Измельчить лук, натереть морковь и обжарить до золотистого цвета.
3. Фарш посолить и отвергнуть. Добавить яйцо и натертый творог.
4. Добавить зажарку и перемешать.
5. Замочить батон в молоке или воде, после чего добавить в фарш.
6. Сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить с обеих сторон.
7. Помазать форму для запекания сливочным маслом, выложить котлеты и запекать при температуре 180 градусов 15 минут.
Рыбные котлеты в духовке, рецептом которых поделилась iuliia_gritsai. Для того чтобы котлеты лучше формировались и держали форму, фудблогер добавляет муку и обваливает их в панировочных сухарях. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Рыба хек – 4 шт
Яйцо – 1 шт
Морковь большая – 1 шт
Лук большой – 1 шт
Манная крупа – 2 ст. л.
Мякоть белого хлеба – 3-4 куска
Молоко – 0,5 ст.
Панировочные сухари
Специи
Способ приготовления:
1. Отделить филе.
2. Измельчить лук, натереть морковь и протушить.
3. Хлеб залить молоком.
4. Измельчить филе и измельчить вместе с хлебом в блендере.
5. Соединить все ингредиенты.
6. Сформировать шарики и обвалять их в сухарях. При необходимости добавить муку.
7. Выпекать при температуре 170 градусов 20-30 минут.
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