Рыбные котлеты: какой ингредиент добавить, чтобы они держали форму

Рыба – это очень полезный продукт и, приготовив из нее котлеты, можно получить очень вкусное и питательное блюдо. Наибольшее их преимущество в том, что котлетки получаются безупречными даже из самой дешевой рыбы.

Впрочем, рыбные котлеты готовят не так часто из-за того, что они плохо держат форму и их просто невозможно перевернуть на сковороде. Так что каждой хозяйке нужно знать, как найти выход из такой ситуации.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов расскажет, какой ингредиент добавить в рыбные котлеты, чтобы они держали форму.

Рыбные котлеты в духовке, рецептом которых поделилась irisha_redko. Для того чтобы котлеты лучше держали форму, фудблогер обваливает их в панировочных сухарях. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

Филе карпа, или любой другой рыбы – 500 г

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Подсолнечное масло – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Яйца – 1 шт

Сыр моцарелла – 100 г

Батон – 300 г

Молоко/вода – 300 мл

Плавленый сырок – 1 шт

Панировочные сухари – 1 пачка

Сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Почистить рыбу, порезать в куски и взбить блендером.

2. Измельчить лук, натереть морковь и обжарить до золотистого цвета.

3. Фарш посолить и отвергнуть. Добавить яйцо и натертый творог.

4. Добавить зажарку и перемешать.

5. Замочить батон в молоке или воде, после чего добавить в фарш.

6. Сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить с обеих сторон.

7. Помазать форму для запекания сливочным маслом, выложить котлеты и запекать при температуре 180 градусов 15 минут.

Рыбные котлеты в духовке, рецептом которых поделилась iuliia_gritsai. Для того чтобы котлеты лучше формировались и держали форму, фудблогер добавляет муку и обваливает их в панировочных сухарях. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Рыба хек – 4 шт

Яйцо – 1 шт

Морковь большая – 1 шт

Лук большой – 1 шт

Манная крупа – 2 ст. л.

Мякоть белого хлеба – 3-4 куска

Молоко – 0,5 ст.

Панировочные сухари

Специи

Способ приготовления:

1. Отделить филе.

2. Измельчить лук, натереть морковь и протушить.

3. Хлеб залить молоком.

4. Измельчить филе и измельчить вместе с хлебом в блендере.

5. Соединить все ингредиенты.

6. Сформировать шарики и обвалять их в сухарях. При необходимости добавить муку.

7. Выпекать при температуре 170 градусов 20-30 минут.

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