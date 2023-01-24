Котлеты из рыбного фарша – вкусное, диетическое и полезное блюдо. Обязательно следует добавить в фарш лук, а сами котлеты пожарить в панировке – так они будут держать форму и иметь хрустящую корочку.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочных рыбных котлет.

Ингредиенты:

рыбный фарш – 600-700 г

яйца – 1 шт.

зелень

приправа к рыбе

соль, перец

панировочные сухари

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Способ приготовления:

1. Подготовить фарш и измельчить зелень.

2. Смешать фарш, зелень, яйцо и специи. Перемешать до однородности.

3. Сформировать котлеты и обвалять в сухарях.

4. Пожарить котлеты.

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