Рыбные котлеты, которые всегда получаются сочными и держат форму: простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Рыбные котлеты, которые всегда получаются сочными и держат форму: простой рецепт

Котлеты из рыбного фарша – вкусное, диетическое и полезное блюдо. Обязательно следует добавить в фарш лук, а сами котлеты пожарить в панировке – так они будут держать форму и иметь хрустящую корочку.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочных рыбных котлет.

Рецепт котлет из рыбного фарша

Ингредиенты:

  • рыбный фарш – 600-700 г
  • яйца – 1 шт.
  • зелень
  • приправа к рыбе
  • соль, перец
  • панировочные сухари
Рыбные котлеты на сковороде
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Способ приготовления:

1. Подготовить фарш и измельчить зелень.

Сочные рыбные котлеты

2. Смешать фарш, зелень, яйцо и специи. Перемешать до однородности.

3. Сформировать котлеты и обвалять в сухарях.

Котлеты из рыбного фарша

4. Пожарить котлеты.

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