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Рыбные котлеты, которые всегда получаются сочными и держат форму: простой рецепт
Котлеты из рыбного фарша – вкусное, диетическое и полезное блюдо. Обязательно следует добавить в фарш лук, а сами котлеты пожарить в панировке – так они будут держать форму и иметь хрустящую корочку.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочных рыбных котлет.
Ингредиенты:
- рыбный фарш – 600-700 г
- яйца – 1 шт.
- зелень
- приправа к рыбе
- соль, перец
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Подготовить фарш и измельчить зелень.
2. Смешать фарш, зелень, яйцо и специи. Перемешать до однородности.
3. Сформировать котлеты и обвалять в сухарях.
4. Пожарить котлеты.
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