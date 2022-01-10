Рыбные котлеты на пару для детей: Татьяна Литвинова поделилась правильной технологией приготовления

Рыбные котлеты – одно из самых полезных и не любимых детских блюд. Очень часто дети отказываются есть рыбу из-за запаха, но можно очень легко его устранить и вообще скрыть продукт в овощах, а также соединить два вида рыбы, добавить немного специй.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных рыбных котлет на пару, которые будут есть даже дети, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Рыбный фарш нужно хорошо "отбить", чтобы он стал как тесто, так как он готовится без яиц и муки", – советует кулинар.

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Ингредиенты:

Горбуша филе – 250 г

Минтай филе – 250 г

Лук репчатый – 250 г

Масло оливковое – 2 ст. л.

Смесь перцев – 0,5 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Кориандр – 0,5 ч. л.

Для украшения – куркума, паприка

Способ приготовления:

1. Предварительно обжарьте лук до золотистости.

2. Рыбу порежьте большими кусками и пропустите вместе с готовым луком через мясорубку.

3. В готовый фарш добавьте молотый кориандр, а также смесь перцев, все хорошо перемешайте.

4. Переложите фарш на доску и хорошо отбейте, чтобы он стал по консистенции, как тесто.

5. Мокрыми руками сформируйте небольшие котлеты.

6. Готовые котлеты присыпьте куркумой и паприкой через сито.

7. Переложите их на противень застеленный пергаментом и отправьте в духовку на 15 минут при 180 С.

Готовые котлеты по вкусу и консистенции будут напоминать паровые за счет собственного сока, который выделялся в процессе приготовления.

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