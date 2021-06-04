Рыбный пирог: 3 рецепта на скорую руку

Кто же не любит домашние, вкусные пироги с разными начинками, особенно с полезной рыбой или овощами. Но часто мы сталкиваемся с проблемой – какую именно рыбу лучше всего использовать для начинки, чтобы это было полезно и вкусно.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных, ароматных пирогов с рыбной начинкой, которые очень просто приготовить дома.
1. Пирог со скумбрией
Ингредиенты:
скумбрия свежомороженая – 2 шт.
мука – 250 г
молоко – 100 мл
сахар – 2 ч. л.
сухие дрожжи – 5 г
сливочное масло – 100 г
лук – 1 шт.
соль – 1/2 ч. л.
перец – по вкусу
Способ приготовления:
Первым делом нагрейте немного молоко, туда добавьте соль и дрожжи, отправьте настаиваться в теплое место на 15 минут.
Муку просейте через сито, добавьте масло, хорошо разомните в крошку и добавьте дрожжевую смесь, все хорошо перемешайте и замесите тесто. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник.
Скумбрию помойте, удалите кости, нарежьте мелким кубиком.
Лук измельчите и добавьте к рыбе, посолите, поперчите и все хорошо перемешайте. Оставьте рыбу мариноваться в собственном соку минут на 30.
Готовое тесто хорошо разделите на 2 части, большую хорошо раскатайте и поместите в форму так, чтобы были бортики.
На тесто выложите рыбу, а сверху – второй слой уже раскатанного теста.
Вилкой сделайте проколы по поверхности, смажьте яйцом и присыпьте кунжутом.
Отправьте в духовку на 35-40 минут при 190 С.
2. Пирог с лососем и шпинатом
Ингредиенты:
слоеное тесто – 500 г
филе лосося или форели – 400-500 г
шпинат (свежий или замороженный) – 500 г
кедровые орешки – 2 ст. л.
чеснок – 1 зуб.
сливки (20-30% жирности) – 3 ст. л.
яйца – 3 шт.
сливочное масло – 3 ст. л.
оливковое или подсолнечное масло – 1 ст. л.
соль, перец, мускатный орех – щепотка
Способ приготовления:
Порежьте мелко шпинат, бросьте в кипящую воду на пару минут, поле – отбросьте на дуршлаг.
В сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла, добавьте шпинат, посолите, поперчите, добавьте 2-3 столовых ложки сливок и обжаривайте около 5 минут. После – накройте крышкой и дайте остыть.
Рыбу нарежьте мелким кубиком, а чеснок пропустите через пресс и добавьте к шпинату, также туда положите 2 яйца, орехи, сливки, соль, перец, мускатный орех и все перемешайте.
Слоеное тесто разморозьте, разделите на 2 части. Одну выложите в форму и сделайте бортики, наверх выложите начинку, сверху накройте пластом теста, верх смажьте желтком и отправьте в духовку на 35 минут при 180 С.
3. Рыбный пирог с рисом
Ингредиенты д ля теста:
Мука – 180 г
Сметана (жирность 15%) – 250 г
Масло растительное – 50 мл
Яйцо куриное – 4 шт.
Горчица – 1 ч. л.
Соль – 1 ч. л.
Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
Для начинки:
Рыба (отварная или консервы) – 400 г
Рис – 1 стакан
Лук зеленый – 1 пучок
Яйцо куриное – 3 шт.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите рыбу, отделите кости.
Рис отварите 10 минут и хорошо промойте.
Яйца отварите, зелень измельчите, все эти ингредиенты смещайте.
В отдельной миске взбейте яйца, добавьте сметану и горчицу и влейте растительное масло.
На лист пергамента просейте муку вместе с разрыхлителем и солью. Всыпьте просеянные сухие ингредиенты в миску с жидким тестом и хорошо размешайте.
Выложите 4 половника теста в неразъемную форму, сверху положите начинку.
Отправьте запекаться в духовку при 180 С на 30 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить кабачки, чтобы они остались полезными.
Из чего можно приготовить соус для шашлыка и мясных блюд, чтобы он был не только вкусным, но еще полезным и безопасным.
Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов делится простым рецептом приготовления пирога со спаржей, который вы с легкостью сможете повторить.
Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливер поделился рецептом идеальной подливы, которая сделает любое мясное и овощное блюдо вкусным
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!