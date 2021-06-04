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Рыбный пирог: 3 рецепта на скорую руку

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Кто же не любит домашние, вкусные пироги с разными начинками, особенно с полезной рыбой или овощами. Но часто мы сталкиваемся с проблемой – какую именно рыбу лучше всего использовать для начинки, чтобы это было полезно и вкусно.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных, ароматных пирогов с рыбной начинкой, которые очень просто приготовить дома.

1. Пирог со скумбрией

Пирог со скумбрией
Пирог со скумбрией

Ингредиенты:

  • скумбрия свежомороженая – 2 шт.

  • мука – 250 г

  • молоко – 100 мл

  • сахар – 2 ч. л.

  • сухие дрожжи – 5 г

  • сливочное масло – 100 г

  • лук – 1 шт.

  • соль – 1/2 ч. л.

  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Первым делом нагрейте немного молоко, туда добавьте соль и дрожжи, отправьте настаиваться в теплое место на 15 минут.

  2. Муку просейте через сито, добавьте масло, хорошо разомните в крошку и добавьте дрожжевую смесь, все хорошо перемешайте и замесите тесто. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник.

  3. Скумбрию помойте, удалите кости, нарежьте мелким кубиком.

  4. Лук измельчите и добавьте к рыбе, посолите, поперчите и все хорошо перемешайте. Оставьте рыбу мариноваться в собственном соку минут на 30.

  5. Готовое тесто хорошо разделите на 2 части, большую хорошо раскатайте и поместите в форму так, чтобы были бортики.

  6. На тесто выложите рыбу, а сверху – второй слой уже раскатанного теста.

  7. Вилкой сделайте проколы по поверхности, смажьте яйцом и присыпьте кунжутом.

  8. Отправьте в духовку на 35-40 минут при 190 С.

2. Пирог с лососем и шпинатом

Пирог с лососем и шпинатом
Пирог с лососем и шпинатом. Источник: dastarkhan24.kz

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г

  • филе лосося или форели – 400-500 г

  • шпинат (свежий или замороженный) – 500 г

  • кедровые орешки – 2 ст. л.

  • чеснок – 1 зуб.

  • сливки (20-30% жирности) – 3 ст. л.

  • яйца – 3 шт.

  • сливочное масло – 3 ст. л.

  • оливковое или подсолнечное масло – 1 ст. л.

  • соль, перец, мускатный орех – щепотка

Способ приготовления:

  1. Порежьте мелко шпинат, бросьте в кипящую воду на пару минут, поле – отбросьте на дуршлаг.

  2. В сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла, добавьте шпинат, посолите, поперчите, добавьте 2-3 столовых ложки сливок и обжаривайте около 5 минут. После – накройте крышкой и дайте остыть.

  3. Рыбу нарежьте мелким кубиком, а чеснок пропустите через пресс и добавьте к шпинату, также туда положите 2 яйца, орехи, сливки, соль, перец, мускатный орех и все перемешайте.

  4. Слоеное тесто разморозьте, разделите на 2 части. Одну выложите в форму и сделайте бортики, наверх выложите начинку, сверху накройте пластом теста, верх смажьте желтком и отправьте в духовку на 35 минут при 180 С.

3. Рыбный пирог с рисом

Рыбный пирог с рисом
Рыбный пирог с рисом

Ингредиенты д ля теста:

  • Мука – 180 г

  • Сметана (жирность 15%) – 250 г

  • Масло растительное – 50 мл

  • Яйцо куриное – 4 шт.

  • Горчица – 1 ч. л.

  • Соль – 1 ч. л.

  • Разрыхлитель теста – 1 ч. л.

Для начинки:

  • Рыба (отварная или консервы) – 400 г

  • Рис – 1 стакан

  • Лук зеленый – 1 пучок

  • Яйцо куриное – 3 шт.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите рыбу, отделите кости.

  2. Рис отварите 10 минут и хорошо промойте.

  3. Яйца отварите, зелень измельчите, все эти ингредиенты смещайте.

  4. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте сметану и горчицу и влейте растительное масло.

  5. На лист пергамента просейте муку вместе с разрыхлителем и солью. Всыпьте просеянные сухие ингредиенты в миску с жидким тестом и хорошо размешайте.

  6. Выложите 4 половника теста в неразъемную форму, сверху положите начинку.

  7. Отправьте запекаться в духовку при 180 С на 30 минут.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
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