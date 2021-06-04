Рыбный пирог: 3 рецепта на скорую руку

Кто же не любит домашние, вкусные пироги с разными начинками, особенно с полезной рыбой или овощами. Но часто мы сталкиваемся с проблемой – какую именно рыбу лучше всего использовать для начинки, чтобы это было полезно и вкусно.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных, ароматных пирогов с рыбной начинкой, которые очень просто приготовить дома.

1. Пирог со скумбрией

Пирог со скумбрией

Ингредиенты:

скумбрия свежомороженая – 2 шт.

мука – 250 г

молоко – 100 мл

сахар – 2 ч. л.

сухие дрожжи – 5 г

сливочное масло – 100 г

лук – 1 шт.

соль – 1/2 ч. л.

перец – по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом нагрейте немного молоко, туда добавьте соль и дрожжи, отправьте настаиваться в теплое место на 15 минут. Муку просейте через сито, добавьте масло, хорошо разомните в крошку и добавьте дрожжевую смесь, все хорошо перемешайте и замесите тесто. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник. Скумбрию помойте, удалите кости, нарежьте мелким кубиком. Лук измельчите и добавьте к рыбе, посолите, поперчите и все хорошо перемешайте. Оставьте рыбу мариноваться в собственном соку минут на 30. Готовое тесто хорошо разделите на 2 части, большую хорошо раскатайте и поместите в форму так, чтобы были бортики. На тесто выложите рыбу, а сверху – второй слой уже раскатанного теста. Вилкой сделайте проколы по поверхности, смажьте яйцом и присыпьте кунжутом. Отправьте в духовку на 35-40 минут при 190 С.

2. Пирог с лососем и шпинатом

Пирог с лососем и шпинатом. Источник: dastarkhan24.kz

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

филе лосося или форели – 400-500 г

шпинат (свежий или замороженный) – 500 г

кедровые орешки – 2 ст. л.

чеснок – 1 зуб.

сливки (20-30% жирности) – 3 ст. л.

яйца – 3 шт.

сливочное масло – 3 ст. л.

оливковое или подсолнечное масло – 1 ст. л.

соль, перец, мускатный орех – щепотка

Способ приготовления:

Порежьте мелко шпинат, бросьте в кипящую воду на пару минут, поле – отбросьте на дуршлаг. В сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла, добавьте шпинат, посолите, поперчите, добавьте 2-3 столовых ложки сливок и обжаривайте около 5 минут. После – накройте крышкой и дайте остыть. Рыбу нарежьте мелким кубиком, а чеснок пропустите через пресс и добавьте к шпинату, также туда положите 2 яйца, орехи, сливки, соль, перец, мускатный орех и все перемешайте. Слоеное тесто разморозьте, разделите на 2 части. Одну выложите в форму и сделайте бортики, наверх выложите начинку, сверху накройте пластом теста, верх смажьте желтком и отправьте в духовку на 35 минут при 180 С.

3. Рыбный пирог с рисом

Рыбный пирог с рисом

Ингредиенты д ля теста:

Мука – 180 г

Сметана (жирность 15%) – 250 г

Масло растительное – 50 мл

Яйцо куриное – 4 шт.

Горчица – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Разрыхлитель теста – 1 ч. л.

Для начинки:

Рыба (отварная или консервы) – 400 г

Рис – 1 стакан

Лук зеленый – 1 пучок

Яйцо куриное – 3 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите рыбу, отделите кости. Рис отварите 10 минут и хорошо промойте. Яйца отварите, зелень измельчите, все эти ингредиенты смещайте. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте сметану и горчицу и влейте растительное масло. На лист пергамента просейте муку вместе с разрыхлителем и солью. Всыпьте просеянные сухие ингредиенты в миску с жидким тестом и хорошо размешайте. Выложите 4 половника теста в неразъемную форму, сверху положите начинку. Отправьте запекаться в духовку при 180 С на 30 минут.

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