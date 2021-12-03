Рыбный пирог "Фиш Веллингтон": на каком тесте приготовить
"Фиш Веллингтон" – всемирнопопулярный рыбный пирог. Сверху – нереально хрустящая и аппетитная корочка, а изнутри нежная и плотная и рыхлая текстура. Туда можно положить любую любимую рыбу, но по классическому рецепту добавляют именно лосось – с ним вкуснее. Это идеальное блюдо на любой праздник или для обычного ужина. А для того, чтобы пирог получился идеальной текстуры, нужно выбрать правильное тесто.
Идеей приготовления такого пирога поделилась oksankamuronyk на своей странице в Instagram. Фудблогер отмечает, что для блюда нужно использовать именно слоено-дрожжевое тесто. Чтобы облегчить процесс приготовления, его можно приобрести в магазине в замороженном виде.
Ингредиенты:
лосось – 500 г (можно замороженный)
брокколи – целая свежая головка или замороженная
сыр твердый – 200-250 г
пачка теста слоено-дрожжевого
соль, перец.
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить и вынуть косточки при необходимости.
2. Брокколи немного измельчить, обрезать жесткую часть.
3. Творог порезать на пластины.
4. Три части теста положить друг на друга и раскатать, четвертую оставить для декора.
5. Выложить сыр, затем рыбу, соль, перец, сверху брокколи.
6. Накрыть тестом и закрепить, на верх выложить оставшуюся часть и сделать надрезы параллельные, во втором ряду заходя между верхние надрезы.
7. Переложить на пергамент, смазать яйцом и выпекать при температуре 170 градусов 50-60 минут.
8. Разрезать еще теплым.
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