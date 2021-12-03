Рыбный пирог 'Фиш Веллингтон': на каком тесте приготовить

"Фиш Веллингтон" – всемирнопопулярный рыбный пирог. Сверху – нереально хрустящая и аппетитная корочка, а изнутри нежная и плотная и рыхлая текстура. Туда можно положить любую любимую рыбу, но по классическому рецепту добавляют именно лосось – с ним вкуснее. Это идеальное блюдо на любой праздник или для обычного ужина. А для того, чтобы пирог получился идеальной текстуры, нужно выбрать правильное тесто.

Идеей приготовления такого пирога поделилась oksankamuronyk на своей странице в Instagram. Фудблогер отмечает, что для блюда нужно использовать именно слоено-дрожжевое тесто. Чтобы облегчить процесс приготовления, его можно приобрести в магазине в замороженном виде.

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Ингредиенты:

лосось – 500 г (можно замороженный)

брокколи – целая свежая головка или замороженная

сыр твердый – 200-250 г

пачка теста слоено-дрожжевого

соль, перец.

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить и вынуть косточки при необходимости.

2. Брокколи немного измельчить, обрезать жесткую часть.

3. Творог порезать на пластины.

4. Три части теста положить друг на друга и раскатать, четвертую оставить для декора.

5. Выложить сыр, затем рыбу, соль, перец, сверху брокколи.

6. Накрыть тестом и закрепить, на верх выложить оставшуюся часть и сделать надрезы параллельные, во втором ряду заходя между верхние надрезы.

7. Переложить на пергамент, смазать яйцом и выпекать при температуре 170 градусов 50-60 минут.

8. Разрезать еще теплым.

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