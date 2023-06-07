Классическая шарлотка с яблоками – универсальный десерт на любой случай. И компоненты для этой выпечки найдутся на кухне почти у каждой хозяйки. А для того, чтобы сделать такой десерт более нежным и сытным – можно добавить кисломолочный сыр.

Идея приготовления сырной шарлотки опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для этого блюда вам понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

2 яйца

150 г кисломолочного творога

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1 яблоко (сладкое)

50 г кукурузной муки

2 г разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Яйца взбить электрическим венчиком.

2. Добавить творог и взбить все блендером.

3. Добавить яблоко порезанное мелкими кубиками, кукурузную муку, разрыхлитель. Всё хорошо перемешать.

4. Выложить в форму, присыпать миндальными хлопьями или миксом семян.

5. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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