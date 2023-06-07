Пышная сырная шарлотка: как по-новому приготовить традиционный десерт
Классическая шарлотка с яблоками – универсальный десерт на любой случай. И компоненты для этой выпечки найдутся на кухне почти у каждой хозяйки. А для того, чтобы сделать такой десерт более нежным и сытным – можно добавить кисломолочный сыр.
Идея приготовления сырной шарлотки опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для этого блюда вам понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 150 г кисломолочного творога
- 1 яблоко (сладкое)
- 50 г кукурузной муки
- 2 г разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Яйца взбить электрическим венчиком.
2. Добавить творог и взбить все блендером.
3. Добавить яблоко порезанное мелкими кубиками, кукурузную муку, разрыхлитель. Всё хорошо перемешать.
4. Выложить в форму, присыпать миндальными хлопьями или миксом семян.
5. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.
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