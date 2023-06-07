Пышная сырная шарлотка: как по-новому приготовить традиционный десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пышная сырная шарлотка: как по-новому приготовить традиционный десерт

Классическая шарлотка с яблоками – универсальный десерт на любой случай. И компоненты для этой выпечки найдутся на кухне почти у каждой хозяйки. А для того, чтобы сделать такой десерт более нежным и сытным – можно добавить кисломолочный сыр.

Идея приготовления сырной шарлотки опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для этого блюда вам понадобится всего 5 компонентов.

Пышная сырная шарлотка: как по-новому приготовить традиционный десерт

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 150 г кисломолочного творога
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  • 1 яблоко (сладкое)
  • 50 г кукурузной муки
  • 2 г разрыхлителя

Способ приготовления:

Пышная сырная шарлотка: как по-новому приготовить традиционный десерт

1. Яйца взбить электрическим венчиком.

Пышная сырная шарлотка: как по-новому приготовить традиционный десерт

2. Добавить творог и взбить все блендером.

3. Добавить яблоко порезанное мелкими кубиками, кукурузную муку, разрыхлитель. Всё хорошо перемешать.

Пышная сырная шарлотка: как по-новому приготовить традиционный десерт

4. Выложить в форму, присыпать миндальными хлопьями или миксом семян.

Пышная сырная шарлотка: как по-новому приготовить традиционный десерт

5. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Пышная сырная шарлотка: как по-новому приготовить традиционный десерт

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