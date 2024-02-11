Сейчас вареники чаще всего просто отваривают в подсоленной воде. Но раньше традиционным вариантом приготовления такого блюда был пар. Кастрюлю с кипящей водой накрывали марлей. а сверху клали изделия. Тесто получалось очень пышным и сочным.

Идея приготовления пышных вареников на пару опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. Подойдет любая начинка.

Ингредиенты для теста:

кефир 2,5% – 250 г

мука высшего сорта 300 г + на подсыпку

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соль – 1/3 ч.л.

сода – 1 ч.л. без горки

Ингредиенты для начинки:

малина, вишня, красная смородина

сахар

Способ приготовления:

1. В миску вылить кефир.

2. Добавить соль.

3. Просеять муку вместе с содой, перемешать.

4. Выложить тесто на стол, присыпанный мукой и хорошо перемешать.

5. Накрыть кухонным полотенцем.

6. Оставить на 15-20 минут.

7. Тесто раскатать толщиной примерно 5-6 мм.

8. Вырезать кружочки диаметром 6 см.

9. Выложить сахар и ягоды, слепить вареники.

10. Готовить на пару 5-6 минут.

11. Смазать растопленным сливочным маслом.

12. Подавать с медом и сметаной.

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