Пышные бабушкиные вареники на пару: подойдет любая начинка
Сейчас вареники чаще всего просто отваривают в подсоленной воде. Но раньше традиционным вариантом приготовления такого блюда был пар. Кастрюлю с кипящей водой накрывали марлей. а сверху клали изделия. Тесто получалось очень пышным и сочным.
Идея приготовления пышных вареников на пару опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. Подойдет любая начинка.
Ингредиенты для теста:
- кефир 2,5% – 250 г
- мука высшего сорта 300 г + на подсыпку
- соль – 1/3 ч.л.
- сода – 1 ч.л. без горки
Ингредиенты для начинки:
- малина, вишня, красная смородина
- сахар
Способ приготовления:
1. В миску вылить кефир.
2. Добавить соль.
3. Просеять муку вместе с содой, перемешать.
4. Выложить тесто на стол, присыпанный мукой и хорошо перемешать.
5. Накрыть кухонным полотенцем.
6. Оставить на 15-20 минут.
7. Тесто раскатать толщиной примерно 5-6 мм.
8. Вырезать кружочки диаметром 6 см.
9. Выложить сахар и ягоды, слепить вареники.
10. Готовить на пару 5-6 минут.
11. Смазать растопленным сливочным маслом.
12. Подавать с медом и сметаной.
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