Рыхлые синабоны по-летнему: внутри ягодная начинка
Традиционные синабоны готовятся с корицей или шоколадом. Но в летний период очень удачной идеей будет сделать такие булочки с сезонными ягодами. Выпечка получается сладкой и сочной.
Идея приготовления синабонов с ягодами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником oh_vikka в Instagram. Можно есть с любым любимым напитком.
Ингредиенты для теста:
- 80 мл теплого молока
- 10 г живых дрожжей
- 6-7 ч.л. сахара
- 1 яйцо
- 30 г мягкого сливочного масла
- 250 г муки
Замешиваем тесто и оставляем на 1-1.5 часа
Способ приготовления начинки:
1. К 180-200 г смородины (или других ягод) добавить 7-8 ч.л. сахара и 15 г кукурузного крахмала.
2. Влить немного воды (крахмал вводить после закипания).
3. Когда масса загустеет – отставить до полного остывания.
Способ формирования синабонов:
1. Тесто обминаем, раскатываем в прямоугольник и выкладываем начинку.
2. Заворачиваем в рулет и нитью делим на кусочки.
3. Выкладываем в форму и оставляем накрытыми, пока разогреется духовка.
4. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут.
Ингредиенты для помадки:
- 100 г крем-сыра
- 3 ч.л. сахарной пудры
- 20 г мягкого сливочного масла
Когда булочки остынут – покрыть сверху помадкой.
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