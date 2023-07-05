Рыхлые синабоны по-летнему: внутри ягодная начинка

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Рыхлые синабоны по-летнему: внутри ягодная начинка

Традиционные синабоны готовятся с корицей или шоколадом. Но в летний период очень удачной идеей будет сделать такие булочки с сезонными ягодами. Выпечка получается сладкой и сочной.

Идея приготовления синабонов с ягодами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником oh_vikka в Instagram. Можно есть с любым любимым напитком.

Рыхлые синабоны по-летнему: внутри ягодная начинка

Ингредиенты для теста:

  • 80 мл теплого молока
  • 10 г живых дрожжей
  • 6-7 ч.л. сахара
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  • 1 яйцо
  • 30 г мягкого сливочного масла
  • 250 г муки

Замешиваем тесто и оставляем на 1-1.5 часа

Способ приготовления начинки:

Рыхлые синабоны по-летнему: внутри ягодная начинка

1. К 180-200 г смородины (или других ягод) добавить 7-8 ч.л. сахара и 15 г кукурузного крахмала.

2. Влить немного воды (крахмал вводить после закипания).

Рыхлые синабоны по-летнему: внутри ягодная начинка

3. Когда масса загустеет – отставить до полного остывания.

Способ формирования синабонов:

Рыхлые синабоны по-летнему: внутри ягодная начинка

1. Тесто обминаем, раскатываем в прямоугольник и выкладываем начинку.

2. Заворачиваем в рулет и нитью делим на кусочки.

Рыхлые синабоны по-летнему: внутри ягодная начинка

3. Выкладываем в форму и оставляем накрытыми, пока разогреется духовка.

4. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут.

Рыхлые синабоны по-летнему: внутри ягодная начинка

Ингредиенты для помадки:

  • 100 г крем-сыра
  • 3 ч.л. сахарной пудры
  • 20 г мягкого сливочного масла
Рыхлые синабоны по-летнему: внутри ягодная начинка

Когда булочки остынут – покрыть сверху помадкой.

Рыхлые синабоны по-летнему: внутри ягодная начинка

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