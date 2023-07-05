Традиционные синабоны готовятся с корицей или шоколадом. Но в летний период очень удачной идеей будет сделать такие булочки с сезонными ягодами. Выпечка получается сладкой и сочной.

Идея приготовления синабонов с ягодами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником oh_vikka в Instagram. Можно есть с любым любимым напитком.

Ингредиенты для теста:

80 мл теплого молока

10 г живых дрожжей

6-7 ч.л. сахара

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1 яйцо

30 г мягкого сливочного масла

250 г муки

Замешиваем тесто и оставляем на 1-1.5 часа

Способ приготовления начинки:

1. К 180-200 г смородины (или других ягод) добавить 7-8 ч.л. сахара и 15 г кукурузного крахмала.

2. Влить немного воды (крахмал вводить после закипания).

3. Когда масса загустеет – отставить до полного остывания.

Способ формирования синабонов:

1. Тесто обминаем, раскатываем в прямоугольник и выкладываем начинку.

2. Заворачиваем в рулет и нитью делим на кусочки.

3. Выкладываем в форму и оставляем накрытыми, пока разогреется духовка.

4. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут.

Ингредиенты для помадки:

100 г крем-сыра

3 ч.л. сахарной пудры

20 г мягкого сливочного масла

Когда булочки остынут – покрыть сверху помадкой.

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