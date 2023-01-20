Такие пончики – это очень простая и быстрая выпечка. Они готовятся на основе универсального творожного теста, для которого не нужно использовать дрожжи. Пончики можно испечь в духовке или пожарить на сковороде и дополнить любой начинкой.

В одном из кулинарных блогов (yulia_delicious_recipes) в Instagram был опубликован рецепт творожных пончиков в духовке. Они содержат минимальное количество сахара, поэтому выпечку можно спокойно есть даже детям.

Ингредиенты:

Видео дня

яйца – 1 шт

сахар – 2 ст. л.

ванильный сахар – 10 г

масло подсолнечное – 1 ст. л.

творог – 250 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно постепенно смешать все ингредиенты: яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло, творог и муку с разрыхлителем. Тесто должно быть эластичным и мягким. Если оно будет сильно прилипать к рукам – можно подсыпать еще немного муки.

2. Готовое тесто разделить на 12 частей, из каждой нужно сформировать шарики и вырезать серединку. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

3. Смазать пончики молоком или смесью из молока и яичного желтка.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: