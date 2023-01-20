Рыхлые творожные пончики за 30 минут: элементарная выпечка
Такие пончики – это очень простая и быстрая выпечка. Они готовятся на основе универсального творожного теста, для которого не нужно использовать дрожжи. Пончики можно испечь в духовке или пожарить на сковороде и дополнить любой начинкой.
В одном из кулинарных блогов (yulia_delicious_recipes) в Instagram был опубликован рецепт творожных пончиков в духовке. Они содержат минимальное количество сахара, поэтому выпечку можно спокойно есть даже детям.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- сахар – 2 ст. л.
- ванильный сахар – 10 г
- масло подсолнечное – 1 ст. л.
- творог – 250 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно постепенно смешать все ингредиенты: яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло, творог и муку с разрыхлителем. Тесто должно быть эластичным и мягким. Если оно будет сильно прилипать к рукам – можно подсыпать еще немного муки.
2. Готовое тесто разделить на 12 частей, из каждой нужно сформировать шарики и вырезать серединку. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
3. Смазать пончики молоком или смесью из молока и яичного желтка.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.
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