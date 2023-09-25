Рыхлый пирог без муки, как облако: из чего сделать простое тесто
Такой пирог будет идеальным дополнением к чаю в холодный осенний вечер. Тесто по текстуре получается мягким, воздушным и невесомым, очень похожим на пышное облако. И в составе даже нет муки.
Идея приготовления пирога, как облачко, опубликована на странице фудблогерки Варвары с ником valerikiry в Instagram. Очень важно правильно взбить яйца с сахаром, чтобы масса получилась пышной.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт
- сахар – 90 г
- ванильный сахар – 10 г
- йогурт классический – 400 г
- кукурузный крахмал – 75 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Яйца разделить на желтки и белки.
2. Взбить желтки с сахаром в пышную массу.
3. Добавить йогурт, крахмал и перемешать.
4. Белки взбить с щепоткой соли до пышных пиков и соединить с йогуртным тестом, перемешивая лопаткой сверху вниз.
5. Выпекать в разогретой духовке 40 мин. при 170
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