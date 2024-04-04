Пышная пористая паска на дрожжах: сколько яиц добавить в тесто
Пышная и пористая паска выходит именно из дрожжевого теста. Но очень важно правильно его замешать. Также не стоит добавлять целые яйца, а только желтки – тесто будет иметь приятный желтый цвет.
Идея приготовления пористой дрожжевой паски опубликована на странице шеф-повара Евгения Сушко (sushkochef) в Instagram. Вместо традиционной помадки используйте покрытие из миндальной муки и сахара.
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 1 кг.
- дрожжи сухие – 22 г
- масло сливочное мягкое – 25 г
- яйца (желтки) – 10 шт.
- соль – 20 г
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 20 г
- молоко – 500 мл.
- изюм – 200 г
- цукаты, цедра лимона или апельсина – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешать муку, дрожжи, соль, ванильный сахар и цедру.
2. Желтки перетереть с сахаром.
3. Вылить в предварительную смесь.
4. Молоко подогреть до 30 градусов вместе с маслом.
5. Месить тесто, постепенно вливая молоко. Можно в тестомесе. Месить 20-30 минут. Нужно следить за упругостью теста, чтобы не было тугим или жидким.
6. Изюм замочить на 10 минут в воде, помыть и обсушить на бумажном полотенце. Добавить к ним немного муки и перемешать.
7. К тесту добавить изюм, цукаты и снова месить. Недолго.
8. Отставить в теплое место и накрыть полотенцем.
9. Через час принять. Дать снова подойти.
10. Разделить тесто на две части.
11. Закатать каждую тестовую заготовку, положить в бумажные формы. Если есть металлические формы – предварительно смажьте растительным маслом. Тесто должно занимать 1/3 формы.
Ингредиенты для покрытия:
- миндальная мука – 203 г
- мука – 81 г
- сахар – 405 г
- крахмал кукурузный – 122 г
- белок – 270 г
Все смешать (лучше всего в термомиксере)
- На большой кулич – 75 г
- На среднюю – 50 г
- На малу – 35 г
Для посыпки:
- сахар – 15 г
- миндальные хлопья – 10 г
- пудра – 15 г
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