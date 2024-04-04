Пышная и пористая паска выходит именно из дрожжевого теста. Но очень важно правильно его замешать. Также не стоит добавлять целые яйца, а только желтки – тесто будет иметь приятный желтый цвет.

Идея приготовления пористой дрожжевой паски опубликована на странице шеф-повара Евгения Сушко (sushkochef) в Instagram. Вместо традиционной помадки используйте покрытие из миндальной муки и сахара.

Ингредиенты:

мука пшеничная – 1 кг.

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дрожжи сухие – 22 г

масло сливочное мягкое – 25 г

яйца (желтки) – 10 шт.

соль – 20 г

сахар – 200 г

ванильный сахар – 20 г

молоко – 500 мл.

изюм – 200 г

цукаты, цедра лимона или апельсина – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешать муку, дрожжи, соль, ванильный сахар и цедру.

2. Желтки перетереть с сахаром.

3. Вылить в предварительную смесь.

4. Молоко подогреть до 30 градусов вместе с маслом.

5. Месить тесто, постепенно вливая молоко. Можно в тестомесе. Месить 20-30 минут. Нужно следить за упругостью теста, чтобы не было тугим или жидким.

6. Изюм замочить на 10 минут в воде, помыть и обсушить на бумажном полотенце. Добавить к ним немного муки и перемешать.

7. К тесту добавить изюм, цукаты и снова месить. Недолго.

8. Отставить в теплое место и накрыть полотенцем.

9. Через час принять. Дать снова подойти.

10. Разделить тесто на две части.

11. Закатать каждую тестовую заготовку, положить в бумажные формы. Если есть металлические формы – предварительно смажьте растительным маслом. Тесто должно занимать 1/3 формы.

Ингредиенты для покрытия:

миндальная мука – 203 г

мука – 81 г

сахар – 405 г

крахмал кукурузный – 122 г

белок – 270 г

Все смешать (лучше всего в термомиксере)

На большой кулич – 75 г

На среднюю – 50 г

На малу – 35 г

Для посыпки:

сахар – 15 г

миндальные хлопья – 10 г

пудра – 15 г

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