Ржаной хлеб с солодом по рецепту Евгения Клопотенко

Хлеб – вкусный продукт, а если его приготовить правильно – будет еще и полезным. При готовке в тесто можно добавлять разные ингредиенты, которые способны менять вкус продукта, например, тмин, лед, орехи, семечки и даже бананы, мед и солод.

Кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился на YouTube-канале рецептом солодового хлеба, который очень просто готовится. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ингредиенты:

500 мл воды

400 г пшеничной муки

200 г ржаной муки

1 ст. л. сахара

1,5 ст. л. масла (+ для смазывания рук)

1 ч. л. соли

10 г сухих дрожжей

20 г солода

Способ приготовления:

В теплой воде растворите дрожжи, добавьте сахар и хорошо размешайте. В отдельной миске смешайте пшеничную, ржаную муку, соль, солод, растительное масло. Добавьте готовые дрожжи в мучную смесь и хорошо замесите тесто. На 40 минут оставляем под пищевой пленкой, чтобы оно подошло. После этого снова хорошо замешиваем с мукой, делаем форму и выкладываем на противень и так оставляем еще на 40 минут. По истечению времени посыпьте хлеб мукой и отправьте его запекаться – 5 минут при 220 С и 40 при 190 С.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусный настоящий французский заливной пирог с черешнями – клафути дома.

Как дома приготовить идеальный вкусный омлет "Пуляр" на завтрак, который известный во всем мире всего за 10 минут.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!