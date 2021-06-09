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Ржаной хлеб с солодом по рецепту Евгения Клопотенко

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Хлеб – вкусный продукт, а если его приготовить правильно – будет еще и полезным. При готовке в тесто можно добавлять разные ингредиенты, которые способны менять вкус продукта, например, тмин, лед, орехи, семечки и даже бананы, мед и солод.

Кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился на YouTube-канале рецептом солодового хлеба, который очень просто готовится. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ингредиенты:

  • 500 мл воды

  • 400 г пшеничной муки

  • 200 г ржаной муки

  • 1 ст. л. сахара

  • 1,5 ст. л. масла (+ для смазывания рук)

  • 1 ч. л. соли

  • 10 г сухих дрожжей

  • 20 г солода

Способ приготовления:

  1. В теплой воде растворите дрожжи, добавьте сахар и хорошо размешайте.

  2. В отдельной миске смешайте пшеничную, ржаную муку, соль, солод, растительное масло.

  3. Добавьте готовые дрожжи в мучную смесь и хорошо замесите тесто. На 40 минут оставляем под пищевой пленкой, чтобы оно подошло.

  4. После этого снова хорошо замешиваем с мукой, делаем форму и выкладываем на противень и так оставляем еще на 40 минут.

  5. По истечению времени посыпьте хлеб мукой и отправьте его запекаться – 5 минут при 220 С и 40 при 190 С.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Персона
Евгений Клопотенко
Теги
еда рецепт
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