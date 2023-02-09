Все мы привыкли, что начинка для пельменей – это простой мясной фарш. Но такое блюдо можно сделать гораздо более сочным и нежным. Для этого к мясу можно добавить сразу несколько видов сыра.

Идея приготовления пельменей с сырной начинкой опубликована на странице фудблогера с ником alin_withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

кипяток – 250 мл

мука – 500 г

подсолнечное масло – 50 мл

сливочное масло – 20 г

соль – щепотка

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Ингредиенты:

мясной фарш – 300 г

кисломолочный творог – 150 г

пармезан/твердый сыр – 60 г

лук – 1 шт

вода – 100 мл

мускатный орех – 1 ч.л.

соль, перец, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. В горячем кипятке растворяем соль.

2. Добавляем растительное масло.

3. Просеиваем муку.

4. Перемешиваем сначала вилкой, затем добавляем мягкое сливочное масло, замешиваем мягкое тесто. Накрываем его плёнкой, даем отдохнуть 20 минут

5. Для внутренности смешиваем все ингредиенты, отлично вымешиваем все.

6. Тесто делим на частицы. Раскатываем пласт, формируем и вырезаем пельмени с помощью формы.

7. Варим пельмени в подсоленной воде до готовности. Подаем со сметаной, маслом и зеленью.

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