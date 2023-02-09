С чем, кроме фарша, приготовить пельмени: вариант необычной начинки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем, кроме фарша, приготовить пельмени: вариант необычной начинки

Все мы привыкли, что начинка для пельменей – это простой мясной фарш. Но такое блюдо можно сделать гораздо более сочным и нежным. Для этого к мясу можно добавить сразу несколько видов сыра.

Идея приготовления пельменей с сырной начинкой опубликована на странице фудблогера с ником alin_withkitchen в Instagram.

С чем, кроме фарша, приготовить пельмени: вариант необычной начинки

Ингредиенты:

  • кипяток – 250 мл
  • мука – 500 г
  • подсолнечное масло – 50 мл
  • сливочное масло – 20 г
  • соль – щепотка
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Ингредиенты:

  • мясной фарш – 300 г
  • кисломолочный творог – 150 г
  • пармезан/твердый сыр – 60 г
  • лук – 1 шт
  • вода – 100 мл
  • мускатный орех – 1 ч.л.
  • соль, перец, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

С чем, кроме фарша, приготовить пельмени: вариант необычной начинки

1. В горячем кипятке растворяем соль.

С чем, кроме фарша, приготовить пельмени: вариант необычной начинки

2. Добавляем растительное масло.

С чем, кроме фарша, приготовить пельмени: вариант необычной начинки

3. Просеиваем муку.

С чем, кроме фарша, приготовить пельмени: вариант необычной начинки

4. Перемешиваем сначала вилкой, затем добавляем мягкое сливочное масло, замешиваем мягкое тесто. Накрываем его плёнкой, даем отдохнуть 20 минут

С чем, кроме фарша, приготовить пельмени: вариант необычной начинки

5. Для внутренности смешиваем все ингредиенты, отлично вымешиваем все.

С чем, кроме фарша, приготовить пельмени: вариант необычной начинки

6. Тесто делим на частицы. Раскатываем пласт, формируем и вырезаем пельмени с помощью формы.

С чем, кроме фарша, приготовить пельмени: вариант необычной начинки

7. Варим пельмени в подсоленной воде до готовности. Подаем со сметаной, маслом и зеленью.

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