Чтобы долго не вымешивать тесто для штруделя, можно использовать фило тесто. С такой основой вы справитесь за считанные минуты, и выпекается она быстро. А для начинки отлично подойдут сочные вишни.

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Идея приготовления вишневого штруделя из теста фило опубликована на странице фудблогера Ирины с ником diali cooking в Instagram. Уже в охлажденном виде можно посыпать пудрой.

Ингредиенты:

вишни – 300 г

сахар – 1 ст.л.

крахмал кукурузный – 2 ст.л.

масло ГХИ – 50 г.

тесто фило – 6 листов

желток для смазки

Способ приготовления:

1. Сначала на огонь поставить вишни, сахар и крахмал.

2. Постоянно помешивая, варить до загустения.

3. Размороженное тесто выложить поочередно на противень и каждый лист смазать растопленным маслом.

4. Последний шестой лист не нужно смазывать, а только выложить начинку и свернуть в рулет.

5. Поставить выпекаться в духовку при 180 градусах 20-25 минут.

6. Охладить и перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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