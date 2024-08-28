С чем, кроме яблок, приготовить вкусный штрудель: в основе обычное фило тесто
Чтобы долго не вымешивать тесто для штруделя, можно использовать фило тесто. С такой основой вы справитесь за считанные минуты, и выпекается она быстро. А для начинки отлично подойдут сочные вишни.
Идея приготовления вишневого штруделя из теста фило опубликована на странице фудблогера Ирины с ником diali cooking в Instagram. Уже в охлажденном виде можно посыпать пудрой.
Ингредиенты:
- вишни – 300 г
- сахар – 1 ст.л.
- крахмал кукурузный – 2 ст.л.
- масло ГХИ – 50 г.
- тесто фило – 6 листов
- желток для смазки
Способ приготовления:
1. Сначала на огонь поставить вишни, сахар и крахмал.
2. Постоянно помешивая, варить до загустения.
3. Размороженное тесто выложить поочередно на противень и каждый лист смазать растопленным маслом.
4. Последний шестой лист не нужно смазывать, а только выложить начинку и свернуть в рулет.
5. Поставить выпекаться в духовку при 180 градусах 20-25 минут.
6. Охладить и перед подачей посыпать сахарной пудрой.
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