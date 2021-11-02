Как сделать обычный тыквенный пирог изысканным: всего один ингредиент

Тыква является одним из самых полезных осенних овощей. Но для того, чтобы он был действительно вкусным, продукт нужно правильно приготовить. Прекрасной идеей будет сделать пирог – сытное блюдо, которым можно угостить большую семью. Идеально подойдет для вечерних посиделок. Дополнить вкус такого кулинарного шедевра можно одним интересным ингредиентом.

Идеей приготовления полезного тыквенного пирога поделилась диетолог dr.lakusta на своей странице в Instagram. Эксперт советует добавить в тесто апельсиновую цедру – она идеально сочетается с тыквой, придает блюду особую пряность и аромат.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт

мука 200 г

сахар – 130 г

оливковое масло – 70 г

разрыхлитель – 1 ч.л

цедра апельсина – 1 ч.л

соль – щепотка

тыквенное пюре – 200 г

грецкие орехи – 100 г (предварительно высушить на сковороде)

Способ приготовления:

Почистить тыкву от кожуры и нарезать небольшими кубиками, запечь. Дать остыть и измельчить блендером или толкушкой. Оставить на время. Приготовить тесто. К яйцам в миске добавить сахар и щепотку соли. Хорошо сбить массу в светлую пену. Добавить оливковое или кокосовое масло и тыквенное пюре, хорошо перемешать. Засыпаем муку и добавляем разрыхлитель. Замешать тесто, натереть цедру одного апельсина. Выложить тесто в форму для выпечки. Можно сделать один большой кекс или запечь тесто в порционных мафинах. Выпекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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