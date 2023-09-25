С самого детства нас приучают к тому, что молоко – это очень полезный продукт. который обязательно нужно употреблять всем. Но это далеко не всегда. Есть еда, с которой совмещать молоко будет даже очень вредно.

Редакция FoodOboz расскажет, куда молоко добавлять не следует. Не будет никакой пользы.

Кофе с молоком

Основная функция кофе – взбодрить. Но это в том случае, если вы пьете чистый кофе без добавок. Молоко нейтрализует действие кофеина. В результате вы можете захотеть спать еще сильнее такого напитка.

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Чай с молоком

Молоко часто добавляют даже в чай. Но если вы предпочитаете именно зеленый – здесь та же ситуация, что и с кофе. Эффективность антиоксиданта значительно снижается в сочетании с молоком. Расширение сосудов тоже блокируется.

Морепродукты и рыба с молоком

Здесь речь идет именно о сливочном соусе, который очень часто используют для приготовления рыбного филе или пасты с морепродуктами. Сочетание таких ингредиентов может вызвать тяжесть и дискомфорт в желудке. Два вида белка – это достаточно тяжело для организма.

Яйца с молоком

Чтобы сделать пышный и нежный омлет, во взбитые яйца добавляют немного молока, а также сыр. И если такое блюдо получается очень вкусным, то полезным его назвать сложно. Здесь, как и в прошлом варианте, также белковое перенасыщение. Поэтому лучше есть такие ингредиенты отдельно.

Фрукты с молоком

Если вы хотите залить фрукты йогуртом или молоком для перекуса или завтрака – это плохая идея. Фрукты сами по себе достаточно тяжелые для организма. Их следует употреблять отдельно от всех продуктов. А в сочетании с молоком они наносят серьезный вред организму. Желудок очень пострадает.

Овощи с молоком

Различные молочные соусы также используют для приготовления овощей. Но от такого сочетания лучше отказаться. Употребление помидоров, кабачков, моркови с молоком нанесет серьезный дискомфорт организму.

Как правильно употреблять молоко

А для того, чтобы не препятствовать здоровому пищеварению – пить молоко следует не больше двух раз в сутки за два часа до еды.

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