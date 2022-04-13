С чем приготовить черемшу: рецепты сезонных витаминных салатов
Черемша – сезонная весенняя зелень, которая имеет довольно пикантный вкус, слегка похожий на чесночный. Поэтому для того, чтобы приготовить салат с этим ингредиентом, можно использовать абсолютно простые продукты. Существует несколько очень элементарных и одновременно интересных сочетаний, которые подойдут и для праздничного стола, и для обычного ужина или обеда.
Салат с черемшей и редиской от good_food_style. Идея опубликована на странице в Instagram.
Ингредиенты:
редис – 1 пучок
черемша – 1 пучок
яйца – 4 шт
сметана или майонез – 3 ст. л.
соль
Способ приготовления:
1. Черемшу помыть, обсушить и нарезать.
2. Редис помыть. нарезать кольцами или полукольцами.
3. Отварные яйца нарезать большими кусочками.
4. Поместить все ингредиенты в салатницу, посолить и поперчить.
5. Заправить сметаной или майонезом, перемешать.
Салат с черемшей и тунцем от breakfast_ideaa. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 2-3 шт
яйца – 1-2 шт
черемша – пучок
тунец – 1 баночка
укроп
Ингредиенты для заправки:
йогурт греческий – 3-4 ст.л
горчица дижонская – 1 ст. л
Способ приготовления:
1. Картошку отварить в мундире, хорошо охладить.
2. Порезать кубиком вместе с яйцом, добавить измельченные укроп и черемшу, тунец.
3. Заправить приготовленным соусом.
4. Добавить соль и перец по вкусу.
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