С чем приготовить черемшу: рецепты сезонных витаминных салатов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,3 т.
С чем приготовить черемшу: рецепты сезонных витаминных салатов

Черемша – сезонная весенняя зелень, которая имеет довольно пикантный вкус, слегка похожий на чесночный. Поэтому для того, чтобы приготовить салат с этим ингредиентом, можно использовать абсолютно простые продукты. Существует несколько очень элементарных и одновременно интересных сочетаний, которые подойдут и для праздничного стола, и для обычного ужина или обеда.

Салат с черемшей и редиской от good_food_style. Идея опубликована на странице в Instagram.

Рецепт салата с черемшей и редиской

Ингредиенты:

  • редис – 1 пучок

  • черемша – 1 пучок

  • яйца – 4 шт

  • сметана или майонез – 3 ст. л.

  • соль

Черемша для салата
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Способ приготовления:

1. Черемшу помыть, обсушить и нарезать.

2. Редис помыть. нарезать кольцами или полукольцами.

Редис для салата

3. Отварные яйца нарезать большими кусочками.

Нарезанные ингредиенты для салата

4. Поместить все ингредиенты в салатницу, посолить и поперчить.

5. Заправить сметаной или майонезом, перемешать.

Салат с черемшей и тунцем от breakfast_ideaa. Опубликовано на странице в Instagram.

Салат с черемшей и тунцем

Ингредиенты:

  • картофель – 2-3 шт

  • яйца – 1-2 шт

  • черемша – пучок

  • тунец – 1 баночка

  • укроп

Ингредиенты для заправки:

  • йогурт греческий – 3-4 ст.л

  • горчица дижонская – 1 ст. л

Способ приготовления:

Ингредиенты для салата с тунцом

1. Картошку отварить в мундире, хорошо охладить.

2. Порезать кубиком вместе с яйцом, добавить измельченные укроп и черемшу, тунец.

3. Заправить приготовленным соусом.

4. Добавить соль и перец по вкусу.

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