Черемша – сезонная весенняя зелень, которая имеет довольно пикантный вкус, слегка похожий на чесночный. Поэтому для того, чтобы приготовить салат с этим ингредиентом, можно использовать абсолютно простые продукты. Существует несколько очень элементарных и одновременно интересных сочетаний, которые подойдут и для праздничного стола, и для обычного ужина или обеда.

Салат с черемшей и редиской от good_food_style. Идея опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

редис – 1 пучок

черемша – 1 пучок

яйца – 4 шт

сметана или майонез – 3 ст. л.

соль

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Способ приготовления:

1. Черемшу помыть, обсушить и нарезать.

2. Редис помыть. нарезать кольцами или полукольцами.

3. Отварные яйца нарезать большими кусочками.

4. Поместить все ингредиенты в салатницу, посолить и поперчить.

5. Заправить сметаной или майонезом, перемешать.

Салат с черемшей и тунцем от breakfast_ideaa. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 2-3 шт

яйца – 1-2 шт

черемша – пучок

тунец – 1 баночка

укроп

Ингредиенты для заправки:

йогурт греческий – 3-4 ст.л

горчица дижонская – 1 ст. л

Способ приготовления:

1. Картошку отварить в мундире, хорошо охладить.

2. Порезать кубиком вместе с яйцом, добавить измельченные укроп и черемшу, тунец.

3. Заправить приготовленным соусом.

4. Добавить соль и перец по вкусу.

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