С чем приготовить картофельные чипсы, чтобы они были полезные: рецепт
Всем известно, что классические чипсы из-за большого содержания вредных добавок и масла – это не всегда удачный выбор для тех, кто придерживается правильного питания. Впрочем, это легко исправить, если приготовить снек дома, совмещая его с правильными специями.
Рецепт низкокалорийных и полезных картофельных чипсов опубликован в кулинарном блоге tastyselly в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 1 шт
оливковое масло – 1 ч. л.
хлопья чили – 1\2 ч. л.
тмин – 1\4 ч. л.
кукурузный крахмал – 2 ст. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Порезать картофель тонкими слайсами.
2. Переложить картофель в миску и добавить к нему масло, хлопья, тмин, крахмал, перец и соль.
3. Все хорошо перемешать и выложить на противень.
4. Выпекайте чипсы при температуре 200 градусов 25 минут.
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