Всем известно, что классические чипсы из-за большого содержания вредных добавок и масла – это не всегда удачный выбор для тех, кто придерживается правильного питания. Впрочем, это легко исправить, если приготовить снек дома, совмещая его с правильными специями.

Рецепт низкокалорийных и полезных картофельных чипсов опубликован в кулинарном блоге tastyselly в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 шт

оливковое масло – 1 ч. л.

хлопья чили – 1\2 ч. л.

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тмин – 1\4 ч. л.

кукурузный крахмал – 2 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Порезать картофель тонкими слайсами.

2. Переложить картофель в миску и добавить к нему масло, хлопья, тмин, крахмал, перец и соль.

3. Все хорошо перемешать и выложить на противень.

4. Выпекайте чипсы при температуре 200 градусов 25 минут.

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