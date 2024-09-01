С чем приготовить куриные бедра, чтобы у них был непревзойденный вкус: необычный ингредиент

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
336
С чем приготовить куриные бедра, чтобы у них был непревзойденный вкус: необычный ингредиент

Куриные бедра – идеальный вариант для основного блюда. Они готовятся чрезвычайно легко и быстро, а также могут приобретать разнообразный вкус в зависимости от используемых дополнительных ингредиентов.

Видео дня

Фудблогер с ником goptarenkonatali в Instagram показала, как она готовит куриные бедра. Эти блюда всегда обладают непревзойденным вкусом и ароматом, ведь кулинарка использует секретный ингредиент.

С чем приготовить куриные бедра, чтобы у них был непревзойденный вкус: необычный ингредиент

Ингредиенты

  • Куриные бедра – 1 кг
  • Сливы – 6-8 шт
  • Лук крымский – ½ шт
  • Сливочное масло – 30 гр
  • Чабрец или розмарин – 1 веточка

Ингредиенты для маринада

  • Мед – 1 ч.л.
  • Соевый соус или терияки – 2 ст.л.
  • Чеснок – 3 зуб
  • Приправа к курице
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

1. Куриные бедра заливаем маринадом и оставляем на 2 часа.

2. Выкладываем бедра в форму для запекания, добавляем лук.

С чем приготовить куриные бедра, чтобы у них был непревзойденный вкус: необычный ингредиент

3. Сливы разрезаем пополам, освобождаем от косточки и выкладываем на мясо разрезом вверх.

С чем приготовить куриные бедра, чтобы у них был непревзойденный вкус: необычный ингредиент

4. Сверху выкладываем кусочки сливочного масла и веточку розмарина или чабреца.

5. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую духовку до 220 градусов на 30 минут.

С чем приготовить куриные бедра, чтобы у них был непревзойденный вкус: необычный ингредиент

6. Снимаем фольгу и запекаем еще 15 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты куриных бедер:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты