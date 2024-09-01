Куриные бедра – идеальный вариант для основного блюда. Они готовятся чрезвычайно легко и быстро, а также могут приобретать разнообразный вкус в зависимости от используемых дополнительных ингредиентов.

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Фудблогер с ником goptarenkonatali в Instagram показала, как она готовит куриные бедра. Эти блюда всегда обладают непревзойденным вкусом и ароматом, ведь кулинарка использует секретный ингредиент.

Ингредиенты

Куриные бедра – 1 кг

Сливы – 6-8 шт

Лук крымский – ½ шт

Сливочное масло – 30 гр

Чабрец или розмарин – 1 веточка

Ингредиенты для маринада

Мед – 1 ч.л.

Соевый соус или терияки – 2 ст.л.

Чеснок – 3 зуб

Приправа к курице

Соль – по вкусу

Способ приготовления

1. Куриные бедра заливаем маринадом и оставляем на 2 часа.

2. Выкладываем бедра в форму для запекания, добавляем лук.

3. Сливы разрезаем пополам, освобождаем от косточки и выкладываем на мясо разрезом вверх.

4. Сверху выкладываем кусочки сливочного масла и веточку розмарина или чабреца.

5. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую духовку до 220 градусов на 30 минут.

6. Снимаем фольгу и запекаем еще 15 минут.

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