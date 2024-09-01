С чем приготовить куриные бедра, чтобы у них был непревзойденный вкус: необычный ингредиент
Куриные бедра – идеальный вариант для основного блюда. Они готовятся чрезвычайно легко и быстро, а также могут приобретать разнообразный вкус в зависимости от используемых дополнительных ингредиентов.
Фудблогер с ником goptarenkonatali в Instagram показала, как она готовит куриные бедра. Эти блюда всегда обладают непревзойденным вкусом и ароматом, ведь кулинарка использует секретный ингредиент.
Ингредиенты
- Куриные бедра – 1 кг
- Сливы – 6-8 шт
- Лук крымский – ½ шт
- Сливочное масло – 30 гр
- Чабрец или розмарин – 1 веточка
Ингредиенты для маринада
- Мед – 1 ч.л.
- Соевый соус или терияки – 2 ст.л.
- Чеснок – 3 зуб
- Приправа к курице
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
1. Куриные бедра заливаем маринадом и оставляем на 2 часа.
2. Выкладываем бедра в форму для запекания, добавляем лук.
3. Сливы разрезаем пополам, освобождаем от косточки и выкладываем на мясо разрезом вверх.
4. Сверху выкладываем кусочки сливочного масла и веточку розмарина или чабреца.
5. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую духовку до 220 градусов на 30 минут.
6. Снимаем фольгу и запекаем еще 15 минут.
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