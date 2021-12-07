Необычный салат 'Тиффани' на новогодний стол: блюдо с изюминкой

Блюда на новогоднем столе без преувеличения должны быть яркими и эффектными. Одним из таких является салат "Тиффани". О нем знают все хозяйки, но далеко не каждая рисковала его приготовить – мол, слишком затратно и долго. Но так может показаться только на первый взгляд.

Необычайно вкусный и роскошный салат "Тиффани" готовят на основе простейших ингредиентов: сыра, яиц, куриного филе и орехов. Изюминка блюда в прямом и переносном значении слова – виноград, которым украшают салат.

Рецептом салата "Тиффани" поделилась фудблогер Диана Ляшик. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

отварные яйца – 3 шт

твердый сыр – 100 г

майонез – 100 г

карри – 0,5 ч. л.

грецкие орехи

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виноград десертный

соль

Способ приготовления:

Подготовка ингредиентов:

1. Филе натереть приправой карри и посолить. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки. По желанию в конце приготовления можно налить немного воды на сковороду и тушить курицу еще в течение 5-7 минут.

2. Нарезать курятину кубиком.

3. Отдельно обжарить орехи в течение 7-8 минут. После чего измельчить их.

4. Яйца и сыр натереть на терке.

5. Виноград порезать пополам и вынуть косточки.

Формирование салата:

1. На большую плоскую тарелку выложить листья салата, посредине установить кольцо для выпечки торта.

2. Первый слой: куриная грудка, майонез и орехи.

3. Второй слой: сыр и майонез.

4. Третий слой: яйца и майонез.

5. Снять кольцо для торта. Равномерно помазать майонезом последний слой салата и выложить дольки винограда по всей поверхности.

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