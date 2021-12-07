Необычный салат "Тиффани" на новогодний стол: блюдо с изюминкой
Блюда на новогоднем столе без преувеличения должны быть яркими и эффектными. Одним из таких является салат "Тиффани". О нем знают все хозяйки, но далеко не каждая рисковала его приготовить – мол, слишком затратно и долго. Но так может показаться только на первый взгляд.
Необычайно вкусный и роскошный салат "Тиффани" готовят на основе простейших ингредиентов: сыра, яиц, куриного филе и орехов. Изюминка блюда в прямом и переносном значении слова – виноград, которым украшают салат.
Рецептом салата "Тиффани" поделилась фудблогер Диана Ляшик. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 1 шт
отварные яйца – 3 шт
твердый сыр – 100 г
майонез – 100 г
карри – 0,5 ч. л.
грецкие орехи
виноград десертный
соль
Способ приготовления:
Подготовка ингредиентов:
1. Филе натереть приправой карри и посолить. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки. По желанию в конце приготовления можно налить немного воды на сковороду и тушить курицу еще в течение 5-7 минут.
2. Нарезать курятину кубиком.
3. Отдельно обжарить орехи в течение 7-8 минут. После чего измельчить их.
4. Яйца и сыр натереть на терке.
5. Виноград порезать пополам и вынуть косточки.
Формирование салата:
1. На большую плоскую тарелку выложить листья салата, посредине установить кольцо для выпечки торта.
2. Первый слой: куриная грудка, майонез и орехи.
3. Второй слой: сыр и майонез.
4. Третий слой: яйца и майонез.
5. Снять кольцо для торта. Равномерно помазать майонезом последний слой салата и выложить дольки винограда по всей поверхности.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :
Салат "Красная шапочка" к новогоднему столу: вкуснее оливье и "Шубы"
Легкие салаты без майонеза на Новый год 2022: три беспроигрышных варианта